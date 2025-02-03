Secretario de Defensa Hegseth visitará la frontera sur de EEUU en su primer viaje

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se dirigirá a la frontera sur el lunes en su primer viaje desde que asumió el cargo, en una señal de que colaborar en la protección de los límites terrestres nacionales será una prioridad para el Pentágono.

Desde antes de su posesión, el presidente Donald Trump aseguró que recurriría al Ejército para hacer cumplir su agenda de mano dura contra la inmigración irregular, incluido el envío de tropas adicionales a la frontera, el uso de aviones militares en vuelos de deportación y la apertura de bases militares como centros de detención.

"El presidente quiere un control operativo del 100 % de la frontera, y lo cumpliremos", dijo Hegseth el domingo en X, refiriéndose a Trump, cuando anunció el viaje para visitar a las tropas en la frontera.

Trump declaró una emergencia nacional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional el sábado, citando la "amenaza extraordinaria" del fentanilo y la inmigración ilegal, e impuso aranceles a México, Canadá y un impuesto adicional a los productos chinos.

La semana pasada, el republicano Trump dijo que estaba ampliando un centro de detención en la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, para albergar a 30.000 personas. El encargado de la frontera en la Casa Blanca, Tom Homan, ha dicho que espera comenzar a trasladar a los migrantes allí en 30 días.

En los últimos días, más marines estadounidenses llegaron a la bahía de Guantánamo para prepararse para ampliar una instalación que alberga a migrantes.

Lee también: Estados Unidos y México descartan cierre temporal de sus fronteras

Noticia al Día/Información de Voz de América