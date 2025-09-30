Martes 30 de septiembre de 2025
Internacionales

Secretario de Guerra de EEUU afirmó que pondrá fin a iniciativas de inclusión y medidas de la identidad de género dentro de las Fuerzas Armadas

Afirmó que no habrá "más división, distracción o delirios de género. Se acabó esta mierda", el fuerte mensaje de Hegseth a la cúpula militar de EE UU.

Por Ernestina García

Secretario de Guerra de EEUU afirmó que pondrá fin a iniciativas de inclusión y medidas de la identidad de género dentro de las Fuerzas Armadas
El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este martes 30 de septiembre que pondrá fin a las iniciativas de inclusión y las medidas relacionadas con la identidad de género y el cambio climático dentro de las Fuerzas Armadas.

"Se acabó esta mierda" fue el fuerte mensaje de Hegseth a la cúpula militar de EE.UU. Según el secretario de Guerra, es necesario "eliminar la justicia social, lo políticamente correcto y la basura ideológica tóxica" de las políticas del departamento.

"No podemos pasar un día más sin abordar directamente la viga en el ojo propio, sin abordar los problemas en nuestros propios comandos y en nuestras propias filas", agregó.

Reunión polémica


Hegseth comenzó su discurso comentando el reciente cambio del nombre de su organismo, dándole la bienvenida al Departamento de Guerra e indicando que "la era del Departamento de Defensa ha terminado".

Al mismo tiempo, manifestó ante los altos mandos que "no hay tiempo para juegos", subrayando que la misión del Pentágono es "combatir, prepararse para la guerra y prepararse para ganar, implacable e inflexible en ese empeño". "El momento es ahora y la causa es urgente", añadió.

La reunión ha alimentado una intensa especulación sobre el propósito de la decisión del Pentágono de convocar a un número tan grande de generales y almirantes, muchos de ellos estacionados en más de una docena de países, que incluyen zonas de conflicto en Medio Oriente y otros lugares.

Además, se produce en un momento en que EE.UU. se enfrenta a un posible cierre gubernamental esta semana y tras varias medidas inusuales de Hegseth, como ordenar recortes en el número de generales y el despido de otros altos mandos militares.

Noticia al Día/RT

Entretenimiento

La película Alí Primera será la candidata por Venezuela a los Óscar

Alí Primera llegó a los cines en octubre de 2024. El filme sigue la historia del cantautor venezolano y los eventos históricos que lo llevaron a ser conocido como el “cantor del pueblo”
Internacionales

Netanyahu asegura que no ha acordado con Trump el establecimiento de un Estado Palestino

La madrugada de este martes 30 de septiembre, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que durante el encuentro que…
Internacionales

Trump propone plan de paz para Gaza con condiciones a Hamás

La Casa Blanca publicó este lunes el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. El documento consta de 20 puntos y plantea un "fin inmediato de la guerra si ambas partes lo aceptan"
Internacionales

Tribunal de Colombia suspendió la bebida panelada por contener potente edulcorante: Habrían engañado al consumidor

La decisión se basa en una demanda del Ministerio de Agricultura

