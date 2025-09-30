El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este martes 30 de septiembre que pondrá fin a las iniciativas de inclusión y las medidas relacionadas con la identidad de género y el cambio climático dentro de las Fuerzas Armadas.

"Se acabó esta mierda" fue el fuerte mensaje de Hegseth a la cúpula militar de EE.UU. Según el secretario de Guerra, es necesario "eliminar la justicia social, lo políticamente correcto y la basura ideológica tóxica" de las políticas del departamento.

"No podemos pasar un día más sin abordar directamente la viga en el ojo propio, sin abordar los problemas en nuestros propios comandos y en nuestras propias filas", agregó.

Reunión polémica



Hegseth comenzó su discurso comentando el reciente cambio del nombre de su organismo, dándole la bienvenida al Departamento de Guerra e indicando que "la era del Departamento de Defensa ha terminado".

Al mismo tiempo, manifestó ante los altos mandos que "no hay tiempo para juegos", subrayando que la misión del Pentágono es "combatir, prepararse para la guerra y prepararse para ganar, implacable e inflexible en ese empeño". "El momento es ahora y la causa es urgente", añadió.

La reunión ha alimentado una intensa especulación sobre el propósito de la decisión del Pentágono de convocar a un número tan grande de generales y almirantes, muchos de ellos estacionados en más de una docena de países, que incluyen zonas de conflicto en Medio Oriente y otros lugares.

Además, se produce en un momento en que EE.UU. se enfrenta a un posible cierre gubernamental esta semana y tras varias medidas inusuales de Hegseth, como ordenar recortes en el número de generales y el despido de otros altos mandos militares.

Noticia al Día/RT