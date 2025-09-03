Un adolescente de 17 años fue secuestrado este martes 2 de septiembre, en el casco urbano de Miranda, Cauca. La víctima, identificada como Samuel Londoño, es el hijo del exalcalde del municipio y actual gerente de la Industria Licorera del Cauca. El rapto, fue confirmado por autoridades municipales y departamentales, lo que activó un despliegue de seguridad para dar con su paradero.

El secuestro fue perpetrado por hombres armados que, según los informes, se llevaron al adolescente mientras se desplazaba por la zona. Ante la gravedad de los hechos, el alcalde de Miranda, Walter Zúñiga Barona, condenó el crimen, señalando que este "atenta contra la paz" de la región. El mandatario también lamentó que un "Plan Candado" activado en el vecino municipio de Florida, Valle, no lograría dar con el desfile del joven, y señaló que los delincuentes posiblemente se dirigieron hacia la cordillera.

La Gobernación del Cauca se unió al rechazo, manifestando en un comunicado oficial su respaldo a la familia y exigiendo respeto por la vida y la dignidad del menor. La administración departamental confirma que están coordinando acciones con la Alcaldía de Miranda, la Fuerza Pública y otras autoridades competentes.

Las autoridades confirmaron que ya iniciaron un operativo para dar con el paradero de Samuel Londoño. El alcalde Zúñiga ha solicitado la intervención de organismos defensores de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Cruz Roja Nacional e Internacional , para que actúen como mediadores en este delicado caso.

Arelys Munda

Noticia Al Dia