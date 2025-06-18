Seguidores de Cristina Fernández inician masiva marcha de apoyo en Argentina

Sindicatos y organizaciones políticas y sociales iniciaron este miércoles una masiva movilización en Buenos Aires para expresar su apoyo a la expresidenta argentina Cristina Fernández, quien desde este martes cumple en su domicilio una pena de seis años de prisión.

La movilización tiene como epicentro la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.

La concentración, organizada por dirigentes del Partido Justicialista (PJ, peronista), cuenta con la asistencia de alcaldes, gobernadores, dirigentes gremiales y sociales y de miles de seguidores de la exmandataria.

Movilizaciones similares se registran en otras ciudades de Argentina.

Las marchas fueron convocadas para expresar el repudio a la condena contra la exjefa de Estado, confirmada la semana pasada por la Corte Suprema.

Presente en la Plaza de Mayo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, dijo al canal C5N que la condena contra Fernández es «absolutamente injusta, absolutamente fuera de la ley».

Fernández, de 72 años, comenzó este martes a cumplir en su domicilio en el barrio capitalino de Constitución con una sentencia en su contra dictada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

