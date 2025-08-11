Seis heridos dejó ataque a estación de policía en Colombia

Al menos cuatro civiles y dos policías resultaron heridos el domingo 11 de agosto, luego de que hombres armados atacaran con explosivos, drones y ráfagas de fusil la estación de Policía de La Vega, en el departamento del Cauca, suroeste de Colombia. El ataque ocurrió durante la celebración de los 248 años de fundación de la localidad.

Los explosivos afectaron la estación de Policía y varias viviendas cercanas, generando pánico entre la población. Muchos buscaron refugio en comercios abiertos, mientras otros rezaban para que la situación terminara.

En videos difundidos en redes sociales, se observa a los habitantes abandonando la plaza principal, donde se desarrollaban las actividades festivas.

La Alcaldía de La Vega informó en redes sociales:

"Se han registrado más de ocho explosiones, ataques con drones y ráfagas de disparos, lo que pone en riesgo la vida de nuestros habitantes y opaca una fecha que debería ser de unión y alegría."

Además, hizo un llamado urgente:

"Hacemos un llamado urgente a todos los grupos armados para que cesen de inmediato los hostigamientos y ataques que están afectando a la población civil. No aceptamos ser parte del conflicto ni de la violencia que hiere a nuestras familias y nuestro futuro."

Noticia al Día/RRSS redes senadora Aída Quilcué