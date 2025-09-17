Miércoles 17 de septiembre de 2025
Internacionales

Seis kilos de oro fueron robados en las colecciones del Museo de Historia Natural de París

Fueron varias las ‘pepitas’ sustraídas, entre ellas, una del tamaño de una pelota de fútbol que pesa cinco kilos

Por Candy Valbuena

Seis kilos de oro fueron robados en las colecciones del Museo de Historia Natural de París
Foto: EFE
El Museo Nacional de Historia Natural de París sufrió en la noche del lunes al martes, un robo de pepitas de oro, en total unos seis kilos que si se comercializan en el mercado como metal bruto podrían valuarse en unos 600 mil euros, pero que para los responsables tienen un valor "inestimable".

La Fiscalía de París explicó que fue una empleada del servicio de limpieza la que se alertó de la sustracción el martes por la mañana de varias pepitas de sus colecciones -varias de los siglos XVIII y XIX-, una de ellas de cinco kilos del tamaño de una pelota de fútbol.

La Policía sospecha que los ladrones estaban bien informados, ya que el sistema de alarma y de vídeovigilancia no funcionaba normalmente desde hacía unas semanas por un cíberataque del que fue víctima el museo en julio, y que ya había conducido a suspender una exposición, señala Le Parisien citando a una fuente policial y a otra municipal.

El Museo Nacional de Historia Natural, en una declaración recogida por Le Figaro, "lamenta esta pérdida inestimable para la investigación, el patrimonio y su difusión al público", al tiempo que recuerda que en los últimos meses se han producido otros robos similares en las colecciones de museos.

Noticia al Día/Con información de EFE

