Senador Uribe es llevado a una cirugía de urgencia por nuevo sangrado cerebral

El senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue trasladado de urgencia para una cirugía neuroquirúrgica este lunes tras detectarse un "sangrado intracerebral agudo", informó la Fundación Santa Fe de Bogotá, clínica donde permanece hospitalizado desde el atentado que sufrió el 7 de junio.

Según ese centro médico, "en el curso de las últimas horas se le realizó una intervención quirúrgica complementaria al procedimiento inicial. El control tomográfico cerebral postoperatorio evidencia los resultados esperados sin observarse cambios significativos adicionales a los previamente identificados".

Lee también: Miguel Uribe Turbay fue intervenido nuevamente: Permanece en "condición crítica" con "pronóstico neurológico reservado"

Noticia al Día/Información de Unión Radio