Señalan a exnovio de la tiktoker Valeria Márquez como sospechoso del asesinato: Sería el líder de Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación

Un día después del asesinato de la creadora de contenido y modelo en Zapopan, diversos sitios señalaron que Ricardo Ruíz Velasco, conocido como ‘El doble R’, ‘R2‘ y ‘El Tripa’, era el principal sospechoso.

Lee también: Asesinan a una tiktoker en México mientras hacía un en vivo

Presuntamente, el líder de Grupo Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sostenía una relación con Valeria Márquez desde hace algunos meses.

Sin embargo, Infobae México consultó con la Fiscalía de Jalisco la información, la cual fue negada, pues hasta el momento “dicho nombre no consta formalmente dentro de la carpeta, ni ha sido mencionado en testimonios”.

Asimismo, se indicó que “la indagatoria continuará con el sigilo que corresponde para evitar cualquier afectación a la misma”.

Horas más tarde, la Fiscalía emitió un comunicado reiterando esta versión:

“Ante versiones periodísticas que señalan directamente a presuntos responsables de la privación de la vida de una mujer, registrada ayer en Zapopan. La Fiscalía del Estado puntualiza que no existe hasta este momento en la carpeta de investigación algún señalamiento contra un personaje en particular”.

Señalaron que tanto las declaraciones ministeriales como otros indicios -principalmente publicaciones y videos en redes sociales- forman parte de la investigación y están siendo procesadas y analizadas.

La Fiscalía del Estado refrendó que la investigación se realiza bajo el protocolo de feminicidio y enfatizó la importancia de evitar la revictimización de las mujeres durante las investigaciones de delitos, especialmente aquellos relacionados con violencia de género.