Sepa quiénes son los ganadores del premio Nobel de Medicina 2025: Descubrieron cómo se regula el sistema inmune

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina fue otorgado este lunes 6 de octubre a los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell, y al japonés Shimon Sakaguchi "por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica".

En particular, los científicos identificaron las células T reguladoras, "guardias de seguridad del sistema inmunitario", que impiden que las células inmunes ataquen al organismo, explica el comité.

Los descubrimientos de los galardonados sentaron las bases del campo de la tolerancia periférica e impulsaron el desarrollo de tratamientos para el cáncer y enfermedades autoinmunes, agrega.

Noticia al Día/RT