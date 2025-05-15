Miércoles 20 de agosto de 2025
Internacionales

Sheinbaum afirmó que se investiga el asesinato de la tiktoker Valeria Márquez cuando hacía un live

Investigan el asesinato de la influenciadora Valeria Márquez, en Jalisco (oeste), quien fue acribillada a balazos durante una transmisión en vivo.

Por Ernestina García

Sheinbaum afirmó que se investiga el asesinato de la tiktoker Valeria Márquez cuando hacía un live
Foto: presidente México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este jueves 15 de mayo, que ya se investiga el asesinato de la influenciadora Valeria Márquez, en el estado de Jalisco (oeste), quien fue acribillada a balazos durante una transmisión en vivo el martes.

“Hay una investigación. Se está trabajando para poder encontrar primero a los responsables y el móvil de por qué fue esta situación”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum reaccionó así a la muerte de Márquez, de 23 años, quien era una popular modelo y creadora de contenido con más de 90.000 seguidores en TikTok.

Márquez se encontraba realizando una transmisión en vivo, cuando recibió múltiples disparos y se desvaneció, según se observa en videos difundidos en redes sociales.

“Obviamente nuestra solidaridad con su familia con esta lamentable situación, pero está trabajando el gabinete de seguridad en condiciones seguras”, apuntó la gobernante mexicana.

La Fiscalía de Jalisco informó en un comunicado que, según las primeras líneas de investigación, la influenciadora se encontraba dentro de una estética en el municipio de Zapopan, cuando un hombre entró al establecimiento y le disparó con un arma de fuego.

Momentos antes del ataque, Márquez había manifestado en otro video en vivo que ya se quería ir a su casa, e incluso comentó que la «iban a matar».

Pero dijo que se quedaría porque estaba esperando un «regalo costoso» que le prometió un seguidor.

Según informes de medios locales, un repartidor, quien previamente había entregado un café y un peluche a la víctima en nombre de un supuesto admirador, regresó y le disparó con un arma de fuego.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), de enero a marzo de 2025, se han registrado 162 feminicidios, asesinatos de mujeres en razón de género, en México, donde Jalisco ocupa el tercer lugar, con ocho casos.

Noticia al Día/EFE

