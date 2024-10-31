Sheinbaum confirma asistencia a la reunión del G20 en Brasil

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves 31 de octubre que asistirá a la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), que se desarrollará en Río de Janeiro, Brasil, el 18 y 19 de noviembre.

"Ya decidimos que sí vamos al G20″, dijo la mandataria durante su acostumbrada conferencia de prensa matutina. Este será el primer viaje oficial de Sheinbaum al extranjero desde que asumió la Presidencia de México el pasado 1 de octubre; en la reunión en Brasil participarán los líderes de los países miembros del bloque, más la Unión Africana y la Unión Europea, detalla el organismo.

🌎@Claudiashein anunció que asistirá a la cumbre del G20, la cual se llevará a cabo el 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil. La presidenta señaló que regresará a México el 19 de noviembre para acudir a la ceremonia en conmemoración del inicio de la Revolución. pic.twitter.com/11605gyHPq

— Animal Político (@Pajaropolitico) October 31, 2024

Noticia al Día/RT