"Siempre serás el amor de mi vida", María Claudia Tarazona

Este lunes 11 de agosto, Colombia conoció la noticia que durante más de dos meses temió: la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, quien no logró recuperarse del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá.

Fue su esposa, María Claudia Tarazona, quien, a través de un sentido mensaje, confirmó el fallecimiento y expresó el profundo dolor por la partida de su compañero de vida:

Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico.Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".

Lee también: Álvaro Uribe lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay: "Mataron la esperanza"

Noticia al Día/Información de Noticias RCN