Lunes 11 de agosto de 2025
"Siempre serás el amor de mi vida", María Claudia Tarazona

Este lunes 11 de agosto, Colombia conoció la noticia que durante más de dos meses temió: la muerte de Miguel…

Por María Briceño

Este lunes 11 de agosto, Colombia conoció la noticia que durante más de dos meses temió: la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, quien no logró recuperarse del atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá.

Fue su esposa, María Claudia Tarazona, quien, a través de un sentido mensaje, confirmó el fallecimiento y expresó el profundo dolor por la partida de su compañero de vida:

Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico.Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".

