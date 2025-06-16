Siete delitos le imputaron a la mujer detenida por el atentando contra Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía colombiana presentó ante un juez a la mujer implicada en el atentado contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en Bogotá, informó este domingo esa institución.

Katerine Andrea Martínez Martínez, quien supuestamente participó «en la planeación del ataque armado contra el senador» fue presentada ante un juez de control de garantías.

«La mujer fue imputada por los delitos de tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y uso de menores de edad en la comisión de delitos», cargos que no fueron aceptados, señaló la Fiscalía en su cuenta de X.

La mujer fue detenida en Florencia, capital del departamento de Caquetá, en el sur del país, y al parecer fue quien le entregó el arma usada en el atentado al menor de 15 años que disparó contra el político de 39 años, según medios locales.

«La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de la investigada se realizará el próximo martes 17 de junio», añadió la Fiscalía.

Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático, fue atacado a tiros el 7 de junio cuando pronunciaba un discurso ante decenas de seguidores en un parque del barrio bogotano de Modelia y minutos después fue detenido el pistolero, de 15 años, en cuyo poder fue encontrada una pistola de marca Glock.

La Fiscalía imputó al adolescente cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, que no aceptó.

El segundo detenido, Carlos Eduardo Mora González, fue detenido tres días después en Bogotá y la Fiscalía le imputó los delitos de «tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos» al considerarlo coautor del atentado.

