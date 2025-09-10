Sigue con vida la esposa del ex primer ministro tras ser quemada durante los disturbios en Nepal

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro de Nepal Jhalanath Khanal, fue reportada erróneamente como fallecida tras ser incendiada por manifestantes en su domicilio, según informaron medios locales. Sin embargo, permanece con vida, confirmó el portal Khabarhub.

La mujer se encuentra en estado crítico, internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Quemados de la ciudad de Kirtipur.

El incidente tuvo lugar el martes en su residencia ubicada en Dallu, un barrio de Katmandú, la capital nepalí, donde manifestantes la encerraron y posteriormente incendiaron la vivienda.

Nepal se vio sacudido por el fuerte descontento de representantes de la generación Z, que tomaron las calles durante dos días seguidos en rechazo a la corrupción y el bloqueo de redes sociales. Según datos oficiales, las manifestaciones, que estallaron el lunes, dejaron al menos 25 muertos y más de 600 heridos, además de obligar al primer ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, a dimitir. El miércoles, el Ejército tomó el control de las calles de Katmandú, que está bajo un estricto toque de queda.

Noticia al Día/Información de RT