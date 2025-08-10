Domingo 10 de agosto de 2025
Sismo de 6,1 sacudió a Türkiye

El alcalde de la ciudad detalló que más de diez edificios se han derrumbado, varias personas han sido rescatadas de entre los escombros y las labores de búsqueda y rescate continúan

Por Andrea Guerrero

Detalle de un sismógrafo tras un terremoto. Foto: EFE/Ulises Rodríguez
Este domingo 10 de agosto, se produjo un terremoto de magnitud 6,1 en la provincia de Balikesir, en el oeste de Türkiye, informó el Departamento de Emergencias de ese país. La prensa local informó del derrumbe de un edificio en la zona de Sindirgi.

Se reportan daños materiales y víctimas en la zona de Sindirgi, epicentro del terremoto y el área más afectada. El alcalde de la ciudad detalló que más de diez edificios se han derrumbado, varias personas han sido rescatadas de entre los escombros y las labores de búsqueda y rescate continúan.

Además, algunas viviendas en las zonas rurales cercanas han sufrido daños significativos. Según un medio de comunicación, las sacudidas se sintieron durante unos 20 o 30 segundos en al menos 10 regiones del oeste de Türkiye, incluida Estambul.

Tras el terremoto se produjeron varias réplicas secundarias. El epicentro se situó a una profundidad de 11 km.

