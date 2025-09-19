Sismo de 6,1 sacudió el este de Indonesia

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo ocurrió el viernes 19 de septiembre de 2025 y tuvo su epicentro a 28 kilómetros al sur de la ciudad de Nabire, en Papúa Central. La sacudida se registró a poca profundidad y provocó daños en infraestructura pública y privada.

Abdul Muhari, portavoz de la agencia nacional de mitigación de desastres, detalló que se rompieron vidrios en un aeropuerto, colapsaron techos en oficinas gubernamentales, se dañó un puente y se interrumpieron las redes de energía y telecomunicaciones. Afortunadamente, no se reportaron víctimas.

Los residentes describieron momentos de alarma y confusión. Cicilia Mamman, de 37 años, relató a la agencia AFP que fue despertada alrededor de las 3:00 am (18:00 GMT del jueves) y tuvo que salir corriendo junto a su familia ante la intensificación del temblor.

Mientras el USGS estimó una magnitud de 6,1 y una profundidad de 10 kilómetros, la agencia indonesia BMKG comunicó un sismo de 6,5 de magnitud y 24 kilómetros de profundidad, con varias réplicas de menor intensidad. Indonesia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona de alta actividad sísmica, donde también se registró un sismo de 7,8 frente a Kamchatka, en Rusia.

Noticia al Día / DW