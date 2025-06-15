Sismo de 6,1 se registra en Perú

Un sismo de 6.1 en el Callao, Perú, se registró este domingo 15 de junio, reportan medios locales.

Autoridades informaron que su epicentro es a 30 kilómetros al suroeste de la provincia del Callao, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

El temblor fue captado por cámaras de vigilancia y detuvo por unos minutos un juego de fútbol de la liga 1 entre Sporting Cristal y deportivo Garcilaso.

Hubo deslizamiento de la costa verde Chorrillos Miraflores Barranco, por el sismo de 6.1. El terremoto no ha generado riesgo de tsunami en el litoral peruano. Hasta el momento no se reportan víctimas o daños estructurales.

Perú está ubicado en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, ya que registra el 80 % de la actividad sísmica mundial. El último terremoto devastador se produjo en la ciudad de Ica en 2007, con más de 500 fallecidos.

Noticia al Día/RT