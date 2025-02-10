Sismo de magnitud 4 sacude provincia costera de Ecuador

Un sismo de magnitud 4 se registró este lunes en la provincia ecuatoriana del Guayas, en la costa del país andino, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

El sismo ocurrió a las 02.06 hora local (07.06 GMT), a 2,61 grados de latitud sur y a 79,82 grados de longitud oeste, detalló el instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El instituto añadió que el sismo tuvo lugar a 28 kilómetros de profundidad y a 23 kilómetros de la localidad del Naranjal.

Ecuador se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a ambos lados de ese océano y registra el 85 % de la actividad sísmica mundial, debido a la interacción de distintas placas tectónicas.

Noticia al Día / EFE