Sismo de magnitud 4,4 se registró en Santander-Colombia

Este domingo 11 de mayo, a las 5:41 de la madrugada, se registró un fuerte sismo de 4,4 en Colombia, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

El evento sísmico tuvo una profundidad de 99 kilómetros y, además, se sintió fuerte en Cantagallo y San Pablo, en Bolívar.

En redes sociales, varios usuarios de Santander y otros departamentos manifestaron haber sentido este temblor. "En Cúcuta se sintió fuerte y con tanto viento. En ese momento fue un silencio y se detuvo la brisa… Fue raro, me despertó", "Se sintió muy fuerte en Antioquia", "Acá en Aguachica, César, se sintió solo un remezón fuerte", "Se sintió fuerte y duradero en Barrancabermeja", "Se sintió en Floridablanca. Nos despertó de una", "Bucaramanga. Me desperté, y de una salí hacia la puerta, y la abrí", "Se sintió muy fuerte en Floridablanca. Vivo en casa y la tierra hizo un sonido raro", comentaron internautas.

Noticia al Día/Información de Caracol TV