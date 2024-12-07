Sismo de magnitud 5 sacude el sur de Perú

Un sismo de magnitud 5 se sintió este sábado en la región de Cuzco, en el sur del Perú, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El movimiento telúrico se registró a las 8:24 horas (13:24 GMT), con epicentro a 90 kilómetros al noroeste de la localidad de Quillabamba, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El organismo agregó que el sismo tuvo una profundidad de 15 kilómetros y una intensidad de III-IV en Quillabamba, una localidad a más de 1.000 kilómetros de Lima.

El Indeci señaló que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) recibió información de las autoridades locales de que el temblor de tierra "fue percibido leve" en los distritos de Echarate, Santa Ana, Kimbiri, Manitea, Pichari, Quellouno y Huayopata.

La Dirección desconcentrada del Indeci en el Cuzco y el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones reportaron que no se presentaron daños en las vías y carreteras de la zona ni en los servicios de telefonía e internet.

Además, el personal de las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de los municipios locales supervisa las zonas de su competencia y agentes de la Policía Nacional de Kiteni y Kimbiri realizan patrullas preventivas.

La Defensa Civil aseguró que, a través del COEN, coordina con las autoridades regionales y municipales, supervisa la situación y las exhorta a mantener activos sus centros de operaciones de emergencia locales.

Perú está ubicado en una región conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80 % de la actividad sísmica mundial.

El último terremoto devastador en el país se produjo frente a la ciudad costera de Pisco en agosto de 2007, cuando un movimiento de magnitud 7,9 golpeó a esa localidad y toda la región sureña de Ica, con un saldo de más de 500 fallecidos, así como millonarias pérdidas en infraestructuras y viviendas.

Noticia al Día / EFE