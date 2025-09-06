Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Apenas dos días después de un fuerte temblor en la Amazonía de Ecuador, el Instituto Geofísico reportó otro sismo de magnitud 5,5 frente a las costas de Manabí, este viernes 5 de septiembre.

El sismo ocurrió a las 12:42 y su epicentro se localizó a unos 65 kilómetros costa afuera de Puerto López, en la provincia costera de Manabí, según el reporte del Instituto Geofísico. La profundidad fue de 15.1 kilómetros.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) informó que, tras el temblor, se descarta una alerta de tsunami en las costas continental e insular del país.

El Geofísico, al igual que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, informó que el temblor de este viernes se percibió en Manabí, Guayas y Santa Elena.

