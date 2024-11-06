Sismo de magnitud 6.0 sacudió Lima este martes 5-Nov

Un sismo de magnitud 6,0 e inusualmente largo sacudió a las 14.39 hora local (19.39 GMT) de este martes 5 de noviembre, el departamento de Lima y se sintió en la capital, donde vive un tercio de los peruanos, informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP).

El epicentro se ubicó a 50 kilómetros del distrito de Lunahuaná, a unas tres horas de la capital, y a 139 kilómetros de profundidad, por lo que se sintió con una intensidad V o «un poco fuerte», según el IGP.

Perú está ubicado en una región conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80 % de la actividad sísmica mundial.

Noticia al Día / EFE