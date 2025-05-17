Sismo de magnitud 6,0 sacude Perú

Un terremoto de magnitud 6,0 se produjo este sábado 17 de mayo en Perú, de acuerdo con los datos del Servicio Geológico de EE.UU. El movimiento telúrico se registró a las 10:22 (UTC), con el epicentro a 6 kilómetros al oeste de San Pedro.

Por su parte, el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú comunicó que el temblor ocurrió a una profundidad de 97 kilómetros y que el epicentro se situó a 23 kilómetros al sur de Puquio, departamento de Ayacucho.

El temblor se sintió en localidades como Ayacucho, Arequipa, Lima, y otras del sur y centro del país. Hasta el momento no se han reportado daños, recogen medios locales.

Noticia al Día