Subastan la casa de la infancia de León XIV con precio inicial de 250 mil dólares

La casa donde el ahora papa León XIV vivió los primeros catorce años de su vida, en Dolton (periferia sur de Chicago), salió a subasta a un precio inicial de 250.000 dólares, en una puja que puede ir subiendo hasta el 18 de junio, cuando se cierra el plazo.

La inmobiliaria Paramount Realty es la organizadora de la subasta con el siguiente gancho: «Posea un trozo sagrado de la Historia», aunque reconoce que es «una humilde casa de ladrillo» situada en «una barriada del sur de Chicago».

Fue construida en 1949 sobre un terreno de 5.000 pies cuadrados (460 metros cuadrados), y la superficie construida ocupa 1.146 pies cuadrados (106 metros cuadrados). En sus dos pisos caben dos cuartos de baño, tres dormitorios y una sala o espacio común.

La casa fue enteramente renovada el año pasado, según contó a EFE un contratista que participó en los trabajos, antes de saberse que tan ilustre morador (entonces solo era cardenal) vivió allí. Relató que cuando comenzaron a trabajar era una vivienda extremadamente humilde con un solo baño y ventanas de un solo cristal en el frío invierno de Chicago.

Los contratistas cambiaron las tuberías de gas y agua, pusieron un suelo flotante, añadieron un baño e instalaron ventanas herméticas. El resultado puede ahora verse en la web de Paramount.

La inmobiliaria da en esa web el nombre de dos agentes con los que hay que ponerse en contacto en los 33 días restantes hasta la realización de la subasta.

La casa, que efectivamente cuenta con un jardín ahora abandonado, estuvo en venta hasta el día del nombramiento del papa, pero en cuanto saltó la noticia, fue retirada del mercado, hasta volver a aparecer en el catálogo de Paramount.

Los vecinos de Dolton confesaron por esos días a los periodistas que aspiraban a que la casa fuera convertida en un museo o centro de visitas centrado en el papa, aunque la inmobiliaria no parece tener esos planes.

Robert Francis Prevost, nombre original de León XIV, solo vivió catorce años en esa casa, ya que luego ingresó en el seminario y posteriormente en la orden de los Agustinos, y solamente regresó al domicilio parental de visita. Sus padres se quedaron en la casa hasta fines del siglo pasado.

