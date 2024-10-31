Sube a 155 la cifra de víctimas mortales por las inundaciones en la provincia de Valencia

El último recuento de víctimas mortales a causa de las inundaciones por la dana en la provincia de Valencia eleva la cifra provisional a 155, según comunicó este jueves 31 de octubre, Emergencias de la Generalitat Valenciana -gobierno regional valenciano-, lo que supone 63 más que el recuento anterior.

La Generalitat activó el Procedimiento de Múltiples Víctimas el martes por la noche, si bien las primeras confirmaciones de fallecidos se conocieron este miércoles, jornada que comenzó con la cifra de 51 personas fallecidas y acabó anoche con un recuento oficial de 92, siempre con carácter provisional.

Los servicios de emergencia continúan con la labores de desescombro y todos los cuerpos mortales que se localizan tras las inundaciones son trasladados a la morgue que se ha instalado en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Noticia al Día / EFE