Sube a 20 los fallecidos en Haití por las lluvias del huracán Melissa

Al menos 20 personas murieron, la mitad de ellas niños, y diez están desaparecidas en Petit-Goâve, en el sur de Haití, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso del huracán Melissa por el Caribe, informó este miércoles Protección Civil.

En declaraciones a medios locales, el director general de Protección Civil, Emmanuel Pierre, dijo que los equipos de rescate han recuperado veinte cuerpos, mientras sigue la búsqueda de diez desaparecidos.

De acuerdo con Pierre, otras diez personas han resultado heridas por los efectos del paso del huracán, que el martes tocó tierra en Jamaica y la pasada madrugada en Cuba.

Una fuente de Protección Civil confirmó a EFE que entre los muertos hay diez niños.

Ya la semana pasada, cuando todavía era tormenta tropical, Melissa ocasionó tres muertos y al menos dieciséis heridos en Haití, un país muy vulnerable a los fenómenos naturales.

En un comunicado emitido este miércoles, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, expresó su pésame a las familias de las víctimas y garantizó la movilización «total» del Gobierno para atender la situación creada por las lluvias generadas por Melissa, que han causado daños particularmente en el Gran Sur y la comuna de Petit-Goâve, gravemente afectada por la crecida del río La Digue.

