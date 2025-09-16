El Banco Mundial (BM) nombró a Susana Cordeiro Guerra, economista brasileña, como vicepresidenta para la región de América Latina y el Caribe (ALC), reemplazando a Carlos Felipe Jaramillo. Este anuncio se realiza en un momento clave para la organización, que busca fortalecer su compromiso con 31 países de la región.

El Banco Mundial (BM) nombra a Susana Cordeiro Guerra, economista brasileña, como vicepresidenta para la región de América Latina y el Caribe (ALC), reemplazando a Carlos Felipe Jaramillo. Este anuncio se realiza en un momento clave para la organización, que busca fortalecer su compromiso con 31 países de la región.

Cordeiro Guerra asume su nuevo cargo desde la sede del Banco Mundial en Washington, DC, donde supervisará una cartera de operaciones en curso por USD 41.500 millones. Se convierte en la primera mujer latinoamericana en ocupar este puesto, aportando su experiencia en liderazgo, eficacia del desarrollo, fortalecimiento institucional y finanzas innovadoras.

Entre sus principales tareas, Cordeiro Guerra impulsa la agenda del Banco para lograr un desarrollo potenciado por el empleo, resultados medibles y una mayor colaboración público-privada en ALC. “Al asumir este cargo, mi prioridad es apoyar a América Latina y el Caribe en la creación de empleos de calidad, que son la base del crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza”, afirma. También destaca que “el empleo no solo provee ingresos; también aporta dignidad, fortalece a las comunidades y amplía las oportunidades”.

Antes de este nombramiento, Cordeiro Guerra ocupa cargos de alta dirección en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde lidera la estrategia en programas fiscales y económicos. Entre 2019 y 2021, dirige el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), supervisando a 12.000 funcionarios y modernizando las estadísticas oficiales del país.

Cordeiro Guerra cuenta con un doctorado en Ciencia Política del Massachusetts Institute of Technology (MIT), una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Harvard Kennedy School, y una licenciatura en Estudios Sociales de Harvard College. Sus publicaciones abarcan temas como la innovación en el sector público y las disparidades regionales.

Con su nombramiento, el Banco Mundial refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible en la región, mientras Cordeiro Guerra se prepara para liderar iniciativas que promueven el crecimiento inclusivo y la resiliencia económica.