Martes 16 de septiembre de 2025
Internacionales

Susana Cordeiro Guerra: Primera mujer latinoamericana designada como vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

La brasileña se convierte en la primera mujer latinoamericana en ocupar este puesto

Por Pasante1

Susana Cordeiro Guerra: Primera mujer latinoamericana designada como vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe
Foto referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Banco Mundial (BM) nombró a Susana Cordeiro Guerra, economista brasileña, como vicepresidenta para la región de América Latina y el Caribe (ALC), reemplazando a Carlos Felipe Jaramillo. Este anuncio se realiza en un momento clave para la organización, que busca fortalecer su compromiso con 31 países de la región.

Cordeiro Guerra asume su nuevo cargo desde la sede del Banco Mundial en Washington, DC, donde supervisará una cartera de operaciones en curso por USD 41.500 millones. Se convierte en la primera mujer latinoamericana en ocupar este puesto, aportando su experiencia en liderazgo, eficacia del desarrollo, fortalecimiento institucional y finanzas innovadoras.

Luzia:
El Banco Mundial designa a Susana Cordeiro Guerra como vicepresidenta para América Latina y el Caribe

El Banco Mundial (BM) nombra a Susana Cordeiro Guerra, economista brasileña, como vicepresidenta para la región de América Latina y el Caribe (ALC), reemplazando a Carlos Felipe Jaramillo. Este anuncio se realiza en un momento clave para la organización, que busca fortalecer su compromiso con 31 países de la región.

Cordeiro Guerra asume su nuevo cargo desde la sede del Banco Mundial en Washington, DC, donde supervisará una cartera de operaciones en curso por USD 41.500 millones. Se convierte en la primera mujer latinoamericana en ocupar este puesto, aportando su experiencia en liderazgo, eficacia del desarrollo, fortalecimiento institucional y finanzas innovadoras.

Entre sus principales tareas, Cordeiro Guerra impulsa la agenda del Banco para lograr un desarrollo potenciado por el empleo, resultados medibles y una mayor colaboración público-privada en ALC. “Al asumir este cargo, mi prioridad es apoyar a América Latina y el Caribe en la creación de empleos de calidad, que son la base del crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza”, afirma. También destaca que “el empleo no solo provee ingresos; también aporta dignidad, fortalece a las comunidades y amplía las oportunidades”.

Antes de este nombramiento, Cordeiro Guerra ocupa cargos de alta dirección en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde lidera la estrategia en programas fiscales y económicos. Entre 2019 y 2021, dirige el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), supervisando a 12.000 funcionarios y modernizando las estadísticas oficiales del país.

Cordeiro Guerra cuenta con un doctorado en Ciencia Política del Massachusetts Institute of Technology (MIT), una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Harvard Kennedy School, y una licenciatura en Estudios Sociales de Harvard College. Sus publicaciones abarcan temas como la innovación en el sector público y las disparidades regionales.

Con su nombramiento, el Banco Mundial refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible en la región, mientras Cordeiro Guerra se prepara para liderar iniciativas que promueven el crecimiento inclusivo y la resiliencia económica.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Susana Cordeiro Guerra: Primera mujer latinoamericana designada como vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

Susana Cordeiro Guerra: Primera mujer latinoamericana designada como vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

Un 16 de septiembre nació Camilo Sesto: El rey del canto que nunca se apaga

Un 16 de septiembre nació Camilo Sesto: El rey del canto que nunca se apaga

Ridery: Innovación venezolana en movilidad

Ridery: Innovación venezolana en movilidad

Arte, música y fe se unen en emotivo homenaje a la santidad venezolana

Arte, música y fe se unen en emotivo homenaje a la santidad venezolana

Parientes buscan saber y encontrar a Jean Daniel Bracho Ortega

Parientes buscan saber y encontrar a Jean Daniel Bracho Ortega

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Robert Redford: Ícono y defensor del cine independiente

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Se ahogó abuelo de 70 años en la piscina de su granja en Machiques de Perijá

Se ahogó abuelo de 70 años en la piscina de su granja en Machiques de Perijá

Copa Libertadores femenina aplicará VAR en sus partidos

Copa Libertadores femenina aplicará VAR en sus partidos

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. despachó el vuelacerca 17 de la temporada en victoria ante Nacionales

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

Murió el actor Robert Redford

Murió el actor Robert Redford

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas:

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas: "Se acaba la dependencia de Colombia del armamento de EEUU"

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

Noticias Relacionadas

Ciencia

Lya Ímber: Pionera y figura emblemática de la medicina venezolana

Lya Ímber de Coronil es una figura emblemática en el mundo de la medicina en Venezuela. Este año se cumplen 44 años de su fallecimiento, y se la recuerda como la primera mujer en obtener un título médico en el país, dedicando su vida al bienestar de los niños.
Al Dia

Petro califica de "asesinato" nuevo ataque de EEUU a una lancha en el Caribe

Petro se refirió al incidente, anunciado por el exmandatario estadounidense Donald Trump, señalando que "acaban de destruir otra lancha con tres" personas a bordo.
Al Dia

“Estos asesinatos ilegales nos están poniendo en riesgo”: Senador Adam Schiff ante nueva acción de Trump bombardeando otra lancha

Schiff continuó alegando, que “no quiero vernos involucrados en una guerra con Venezuela porque el presidente está volando a voluntad barcos en el mar.

Al Dia

¡Hoy se Celebra el Día Mundial del Barbero!

En el antiguo Egipto, hace más de 5,000 años, surgió la profesión de barbero, considerada una de las más antiguas.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025