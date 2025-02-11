Suspenden audiencia de juicio contra Álvaro Uribe por un recurso de amparo de la defensa

La audiencia del juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe que se llevaba a cabo este martes 11 de febrero, en Bogotá, fue suspendida luego de que la defensa del exmandatario interpusiera una acción de tutela (recurso de amparo) por la supuesta «violación» del derecho al «debido proceso».

«No le queda otra alternativa al despacho que suspender este acto procesal y sería una pérdida de tiempo para todos decir que la continuamos a las dos de la tarde, porque no tenemos certeza (…) de que se vaya a acceder a una medida y mucho menos a una acción de tutela», expresó la jueza 44 de Conocimiento de Bogotá, que lleva el caso.

Sin embargo, la togada afirmó que el juicio contra el exmandatario, acusado de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, se reanudará el próximo jueves a las 8:30 hora local (13:30 GMT).

La defensa de Uribe presentó una acción de tutela contra el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá al considerar que se están violando los derechos fundamentales del debido proceso y el acceso a la administración de justicia del exmandatario.

Sus abogados, liderados por Jaime Granados, hicieron una «solicitud urgente de medidas provisionales» que incluyen «suspender la actuación procesal» hasta que no se resuelva la tutela y dejar sin efecto lo que ocurrió en la primera audiencia del juicio, celebrada la semana pasada.

Noticia al Día / EFE