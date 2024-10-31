Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

Taiwán cierra escuelas y oficinas por tifón Kong-rey

Taiwán amaneció este jueves con las escuelas, las oficinas y los mercados financieros cerrados ante la cercanía del tifón Kong-rey,…

Por Andrea Guerrero

Taiwán cierra escuelas y oficinas por tifón Kong-rey
Taiwán. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Taiwán amaneció este jueves con las escuelas, las oficinas y los mercados financieros cerrados ante la cercanía del tifón Kong-rey, que podría tocar tierra esta misma tarde en la costa este de la isla y cuyos vientos superan los 226 kilómetros por hora (km/h).

La Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán ha declarado la alerta marítima y terrestre por tifón en todo el territorio insular, incluyendo los archipiélagos periféricos de Kinmen, Matsu y Penghu, y ha emitido advertencias por “lluvias extremadamente torrenciales” en las zonas montañosas de Taichung (centro), Hualien y Yilan (este).

Lee también: Inameh prevé precipitaciones en Zulia y otros estados del país este martes 29-Oct

Con un radio aproximado de 320 kilómetros, esta tormenta es la más grande en amenazar la isla desde el tifón Herb, que entre julio y agosto de 1996 provocó más de 800 muertos durante su paso por Taiwán, China y el archipiélago japonés de las Ryukyu.

A las 10:15 hora local (02:15 GMT), Kong-rey, que el miércoles tuvo categoría de “supertifón” durante varias horas, se encontraba unos 88 kilómetros al sureste de la ciudad suroriental de Taitung, y se movía en dirección noroeste a norte a una velocidad de entre 19 y 28 kilómetros por hora, según observaciones de la CWA.

La última medición disponible indicó que la tormenta traía vientos sostenidos de 183,6 km/h en su centro y ráfagas de hasta 226,8 kilómetros por hora.

En una rueda de prensa matutina, la pronosticadora de la CWA Chu Mei-lin manifestó que el temporal “continuará desplazándose rápidamente” durante las próximas horas y tocará tierra en la costa oriental de la isla “alrededor del mediodía o la tarde”, llegando al estrecho de Taiwán por la noche.

La experta también advirtió de la posibilidad de “vientos destructivos” en numerosos puntos del archipiélago: en la isla Orquídea, ubicada frente a las costas de Taitung, llegaron a experimentarse vientos de nivel 17, el máximo posible en la Escala de Beaufort, y una de esas ráfagas dañó los instrumentos de medición de la estación meteorológica local.

Respecto al nivel de precipitaciones, el tifón ha dejado hasta ahora 490 milímetros de lluvias en el municipio de Datong (condado de Yilan), 330 milímetros en el distrito montañoso de Heping (Taichung) y otros 256,5 milímetros en el pueblo de Jianshi (condado de Hsinchu, norte).

En este contexto, las autoridades han optado por suspender las clases y los trabajos de oficina debido a la proximidad de la tormenta, que también ha propiciado la cancelación de todos los vuelos domésticos previstos para este jueves y la disminución del servicio de trenes de alta velocidad.

Taiwán es particularmente sensible a desastres naturales como terremotos y tifones: a principios de este mes, el tifón Krathon dejó al menos 4 muertos, más de 700 heridos y pérdidas millonarias en el sector agrícola de la isla.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Un muerto en El Junquito a causa de las fuertes lluvias registradas en Caracas este domingo

Un muerto en El Junquito a causa de las fuertes lluvias registradas en Caracas este domingo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez, Luisangel Acuña y Luis Torrens comparten con equipo venezolano de Pequeñas Ligas

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

El huracán Erin

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Noticias Relacionadas

Internacionales

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

La ayuda incluye: Alimentos básicos, comidas preparadas, suministros sanitarios, mantas e incluso artículos para niños, destacan en un comunicado

Deportes

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela se lleva oro en tenis de mesa mixto

Los representantes nacionales se impusieron ante Puerto Rico en una intensa final para llevarse el máximo galardón
Nacionales

Saime incorporó a su Sistema de Autogestión la solicitud de Constancia de Naturalización

El trámite solo podrán hacerlo los titulares del documento (extranjeros, naturalizados o nacionalizados)
Internacionales

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

La ayuda incluye: Alimentos básicos, comidas preparadas, suministros sanitarios, mantas e incluso artículos para niños, destacan en un comunicado


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025