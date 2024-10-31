Taiwán cierra escuelas y oficinas por tifón Kong-rey

Taiwán amaneció este jueves con las escuelas, las oficinas y los mercados financieros cerrados ante la cercanía del tifón Kong-rey, que podría tocar tierra esta misma tarde en la costa este de la isla y cuyos vientos superan los 226 kilómetros por hora (km/h).

La Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán ha declarado la alerta marítima y terrestre por tifón en todo el territorio insular, incluyendo los archipiélagos periféricos de Kinmen, Matsu y Penghu, y ha emitido advertencias por “lluvias extremadamente torrenciales” en las zonas montañosas de Taichung (centro), Hualien y Yilan (este).

Lee también: Inameh prevé precipitaciones en Zulia y otros estados del país este martes 29-Oct

Con un radio aproximado de 320 kilómetros, esta tormenta es la más grande en amenazar la isla desde el tifón Herb, que entre julio y agosto de 1996 provocó más de 800 muertos durante su paso por Taiwán, China y el archipiélago japonés de las Ryukyu.

A las 10:15 hora local (02:15 GMT), Kong-rey, que el miércoles tuvo categoría de “supertifón” durante varias horas, se encontraba unos 88 kilómetros al sureste de la ciudad suroriental de Taitung, y se movía en dirección noroeste a norte a una velocidad de entre 19 y 28 kilómetros por hora, según observaciones de la CWA.

La última medición disponible indicó que la tormenta traía vientos sostenidos de 183,6 km/h en su centro y ráfagas de hasta 226,8 kilómetros por hora.

En una rueda de prensa matutina, la pronosticadora de la CWA Chu Mei-lin manifestó que el temporal “continuará desplazándose rápidamente” durante las próximas horas y tocará tierra en la costa oriental de la isla “alrededor del mediodía o la tarde”, llegando al estrecho de Taiwán por la noche.

La experta también advirtió de la posibilidad de “vientos destructivos” en numerosos puntos del archipiélago: en la isla Orquídea, ubicada frente a las costas de Taitung, llegaron a experimentarse vientos de nivel 17, el máximo posible en la Escala de Beaufort, y una de esas ráfagas dañó los instrumentos de medición de la estación meteorológica local.

Respecto al nivel de precipitaciones, el tifón ha dejado hasta ahora 490 milímetros de lluvias en el municipio de Datong (condado de Yilan), 330 milímetros en el distrito montañoso de Heping (Taichung) y otros 256,5 milímetros en el pueblo de Jianshi (condado de Hsinchu, norte).

En este contexto, las autoridades han optado por suspender las clases y los trabajos de oficina debido a la proximidad de la tormenta, que también ha propiciado la cancelación de todos los vuelos domésticos previstos para este jueves y la disminución del servicio de trenes de alta velocidad.

Taiwán es particularmente sensible a desastres naturales como terremotos y tifones: a principios de este mes, el tifón Krathon dejó al menos 4 muertos, más de 700 heridos y pérdidas millonarias en el sector agrícola de la isla.

Noticia al Día / EFE