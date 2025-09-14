Domingo 14 de septiembre de 2025
Al Dia

Tensión en Madrid por la protesta propalestina en la última etapa de La Vuelta

Imágenes que circulan en redes sociales muestran vallas que delimitan el recorrido tiradas en el suelo, mientras manifestantes, que protestan por la participación del equipo Israel-Premier Tech, gritan cánticos antiisraelíes como "¡boicot a Israel!" o "Netanyahu asesino".

Por Andrea Guerrero

Tensión en Madrid por la protesta propalestina en la última etapa de La Vuelta
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Manifestantes propalestinos invadieron este domingo varios puntos del recorrido de la etapa final de La Vuelta Ciclista a España en la capital, Madrid, que finalmente tuvo que ser cancelada.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran vallas que delimitan el recorrido tiradas en el suelo, mientras manifestantes, que protestan por la participación del equipo Israel-Premier Tech, gritan cánticos antiisraelíes como "¡boicot a Israel!" o "Netanyahu asesino".

Los ciclistas se vieron obligados a parar en varias ocasiones cuando los manifestantes lograron acceder al recorrido.

La Policía usó gases lacrimógenos para dispersar las manifestaciones, según se aprecia en imágenes difundidas en redes.

Jornada en Málaga

En un acto celebrado esta jornada en Málaga, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó su "admiración" por las manifestaciones que han complicado el desarrollo de la competición ciclista en días pasados. "Reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina", expresó.

En este contexto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del conservador Partido Popular (PP), responsabilizó a Sánchez de lo ocurrido. "La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno", escribió en su cuenta de X. "Madrid se ha desbordado de violencia. Han conseguido reventar la última etapa de la Vuelta y dar una imagen bochornosa de nuestro país", criticó.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, celebró la suspensión de la etapa y a La Vuelta de intentar "ser un lavado de cara al ente sionista, al ente terrorista Israel, que estaba participando como un equipo más".

Noticia al Día / RT

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

“Con Chiquinquirá adoremos a Jesús”: la Basílica presenta el lema de sus Fiestas Patronales

“Con Chiquinquirá adoremos a Jesús”: la Basílica presenta el lema de sus Fiestas Patronales

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Luis Mora ganó la edición 62 de la Vuelta a Venezuela

Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Liverpool venció por la mínima al Burnley y es líder de la Premier League

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Salvador Pérez hace historia y llega a 300 jonrones en las Grandes Ligas

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Marc Márquez conquistó San Marino y quedó a un paso del título

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Terence Crawford no dejó dudas y venció a Canelo Álvarez por decisión unánime

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile

El Himno de Maracaibo (Por Dr. Reyber Parra Contreras)

El Himno de Maracaibo (Por Dr. Reyber Parra Contreras)

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Murió a los 46 años Ricky Hatton, ex campeón mundial de boxeo

Realizan limpieza en las escuelas de Baralt

Realizan limpieza en las escuelas de Baralt

Moises Ballesteros conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

Moises Ballesteros conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

Noboa termina el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

El papa León XIV celebra su cumpleaños número 70: Así lo agradece

Fuerte accidente vial en La Rotaria

Fuerte accidente vial en La Rotaria

Alcaldía de Maracaibo distribuyó más de 4.5 toneladas de alimentos en jornada de Mercado Popular en Francisco Eugenio Bustamante

Alcaldía de Maracaibo distribuyó más de 4.5 toneladas de alimentos en jornada de Mercado Popular en Francisco Eugenio Bustamante

Noticias Relacionadas

Al Dia

Rescatan a mujer tras caer en la fosa de un cementerio en Cabimas

El reporte llegó al cuerpo de Bomberos
Nacionales

Carabobo reactivará planta de cauchos con inversión internacional

El proyecto contempla una inversión inicial superior a los 30 millones de dólares, destinada a renovar la tecnología industrial, rehabilitar las líneas de producción y capacitar al personal técnico
Al Dia

Drones, luces y pop en el Vaticano: Concierto "Grace for the World"

El concierto reunió a grandes artistas en el Vaticano, en un encuentro mundial sobre la fraternidad humana.
Al Dia

La reina Letizia arriba a sus 53 años: Símbolo de elegancia real

Una de las mejores vestidas en la realeza y la que sabe cómo acaparar las miradas


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025