Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Tercer día de negociaciones por Gaza avanza en Egipto con mediación internacional

La primera fase del plan de Trump centra el diálogo iniciado esta semana en Egipto y estipula el intercambio de los rehenes

Por Andrea Guerrero

Foto: AFP
La tercera ronda de conversaciones indirectas entre los negociadores de Israel y el grupo islamista palestino Hamás para acordar la aplicación del plan de paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arrancó este miércoles en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij con un mayor apoyo de los mediadores.

Según informó a EFE una fuente de seguridad egipcia y dijo la televisión egipcia Al Qahera News, las delegaciones de alto nivel de ambas partes retomaron las negociaciones hacia las 11.00 hora local (8.00 GMT) en Sharm al Sheij, en el mar Rojo, con presencia de altos representantes de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos.

En las conversaciones de esta jornada estarán involucrados de forma directa los jefes de los servicios de Inteligencia de Egipto y Turquía, así como el primer ministro y jefe de la diplomacia de Qatar, Mohamed bin Abdelrahmán, y un equipo negociador estadounidense encabezado por el enviado especial del mandatario republicano para Oriente Medio, Steve Witkoff.

Ayer, el jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, afirmó a Al Qahera News desde Sharm el Sheij, que el grupo islamista está "listo" para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, pero advirtió de que el movimiento palestino necesita "garantías" de que Israel detendrá por completo su campaña militar.

Al Haya, que salió ileso junto a otros miembros de su equipo del bombardeo israelí del pasado 9 de septiembre en Doha, la capital de Catar, reiteró que el grupo está preparado para que se produzca "la retirada" de Israel del enclave y "el canje" de prisioneros.

Esta lista de prisioneros que serán liberados ya ha sido intercambiada, según Hamás, que afirmó que su delegación está mostrando "la positividad y la responsabilidad necesarias para lograr los avances necesarios y completar el acuerdo".

Las negociaciones están centradas en los mecanismos para alcanzar el fin de dos años de guerra, la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la liberación de los 48 rehenes (vivos y muertos) en manos de Hamás, a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos, según la propuesta del mandatario estadounidense, Donald Trump.

La primera fase del plan de Trump centra el diálogo iniciado esta semana en Egipto y estipula el intercambio de los rehenes.

La propuesta del líder republicano también contempla la desmilitarización de la Franja de Gaza y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Noticia al Día / EFE

