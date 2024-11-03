Tiburón le arrancó la pierna a un surfista en Hawái

La pierna de un surfista quedó severamente afectada luego de que un tiburón lo atacara el pasado viernes 1 de noviembre en una playa de Hawái, en Estados Unidos, reportaron medios locales.

El hombre, de 61 años, estaba en medio del agua sentado en su tabla de surf cuando el tiburón lo mordió y le arrancó parte de su pierna. De inmediato, comenzó a gritar del dolor y los demás surfistas pudieron ayudarlo a llegar hasta la orilla.

De acuerdo con la Policía, algunos oficiales le hicieron un torniquete para frenar la hemorragia mientras llegaban los médicos. En ese momento, pudieron observar que su pierna estaba cortada justo debajo de la rodilla.

Posteriormente, el surfista fue trasladado a un centro de salud, donde permanece hospitalizado. "¡Todavía amo el océano!", expresó la víctima tras salir de la cirugía

Las autoridades decidieron cerrar el parque de la playa y los socorristas se mantienen patrullando el área.

Noticia al Día