Domingo 05 de octubre de 2025
Internacionales

Tormenta de nieve atrapa a casi mil turistas en el monte Everest

La nevada, que comenzó el viernes por la noche y se prolongó durante todo el sábado

Por Ernestina García

Tormenta de nieve atrapa a casi mil turistas en el monte Everest
Alrededor de 1.000 personas permanecen atrapadas en la ladera oriental del monte Everest, perteneciente a la región autónoma china del Tíbet, a causa de una tormenta de nieve que bloqueó las rutas de acceso a los campamentos.

Según reportes de la prensa, cientos de aldeanos y equipos de rescate fueron desplegados para ayudar a retirar la nieve en la zona afectada, situada a más de 4.900 metros de altura.

La nevada, que comenzó el viernes por la noche y se prolongó durante todo el sábado, obligó a suspender la entrada a la icónica montaña de 8.849 metros.

Noticia al Día/RT

Internacionales

Tormenta de nieve atrapa a casi mil turistas en el monte Everest

La nevada, que comenzó el viernes por la noche y se prolongó durante todo el sábado
Sucesos

Cinco heridos dejó la falla de una atracción mecánica en feria celebrada en México

La tradicional Feria de San Miguel de Arcángel y la Alfarería 2025, en el municipio de San Felipe, Guanajuato (México), se convirtió en escenario de un accidente que generó miedo y conmoción entre asistentes y habitantes de la zona.
Internacionales

Gobierno de Israel anunció que su Ejército pone en pausa "ciertos ataques" en Gaza

En uno de los ataques ocurridos durante el día, a una vivienda, fueron asesinadas 17 personas, seis de ellas mujeres y niños.
Internacionales

Una niña de dos años es elegida como la nueva "diosa viviente" en Nepal

Las niñas son seleccionadas entre los dos y los cuatro años y deben tener piel, cabello, ojos y dientes impecables. No deben temer a la oscuridad

