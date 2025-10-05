Alrededor de 1.000 personas permanecen atrapadas en la ladera oriental del monte Everest, perteneciente a la región autónoma china del Tíbet, a causa de una tormenta de nieve que bloqueó las rutas de acceso a los campamentos.

Según reportes de la prensa, cientos de aldeanos y equipos de rescate fueron desplegados para ayudar a retirar la nieve en la zona afectada, situada a más de 4.900 metros de altura.

La nevada, que comenzó el viernes por la noche y se prolongó durante todo el sábado, obligó a suspender la entrada a la icónica montaña de 8.849 metros.

Noticia al Día/RT