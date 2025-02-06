Torre Grenfell de Londres será demolida tras incendio

La Torre Grenfell de Londres, devastada por un incendio en 2017 en el que murieron 72 personas, será demolida, indicaron dos asociaciones de víctimas.

Según Grenfell Next of Kin (GNK) y Grenfell United, la vice primera ministra británica Angela Rayner, también ministra de Vivienda, les anunció la decisión del Gobierno laborista en la noche de este miércoles 5 de febrero en una reunión pública. El Ministerio de Vivienda no confirmó de inmediato la información.

Un portavoz de Grenfell United, un grupo que representa a algunas familias, dijo hoy a los medios que ninguno de los asistentes a la reunión con Rayner apoyó la idea.

"Para los familiares más cercanos de los fallecidos, ese edificio es un santuario y el lugar de muerte de sus familias inmediatas, sus hermanos, hermanas, madres, padres, esposos, esposas e hijos", dijo un portavoz de Grenfel Next of Kin, otro de los grupos que representan a algunos de los familiares de las víctimas.

La fachada del edificio de apartamentos de subsidio estatal tenía un revestimiento de un material altamente inflamable, lo que motivó que el incendio, que empezó en uno de los apartamentos, se extendiera en menos de media hora por todo el edificio.

El 14 de junio de 2017, un incendio devastó esta torre de 24 pisos donde vivían familias en su mayoría modestas, en una zona acomodada del oeste de Londres. Se trata del peor incendio de un edificio residencial en el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial.

El informe final de la investigación sobre la Torre Grenfell, dado a conocer el pasado septiembre, concluyó que "todas las muertes eran evitables", pues el desastre fue el resultado de "décadas de fracaso" por parte del Gobierno y la industria de la construcción para actuar sobre los peligros de los materiales inflamables en los edificios de gran altura. El primer ministro, Keir Starmer, se disculpó "en nombre del Estado británico".

Lo que queda de la torre ha permanecido en su lugar desde el incendio, con una cubierta en el edificio que muestra un gran corazón verde acompañado de las palabras "por siempre en nuestros corazones".

En los últimos años hubo distintas opiniones sobre qué hacer con el edificio, ya que algunos sobrevivientes sienten que la torre debería permanecer en su lugar hasta que haya procesos penales por las fallas que llevaron al incendio.

La asociación Grenfell Next of Kin dijo que le hubiera gustado que la torre se mantuviera en pie para recordar la catástrofe pero reconoce que no es posible por "razones de seguridad". Por su parte la asociación Grenfell United lamentó que no se haya consultado la decisión con las víctimas y sus familias.

Lee también: Hace 97 años el Támesis inundó Londres

Noticia al Dia / DW