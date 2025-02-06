Lunes 18 de agosto de 2025
Internacionales

Torre Grenfell de Londres será demolida tras incendio

En 2017 murieron 72 personas debido a un incendio que devastó la Torre Grenfell

Por Christian Coronel

Torre Grenfell de Londres será demolida tras incendio
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Torre Grenfell de Londres, devastada por un incendio en 2017 en el que murieron 72 personas, será demolida, indicaron dos asociaciones de víctimas.

Según Grenfell Next of Kin (GNK) y Grenfell United, la vice primera ministra británica Angela Rayner, también ministra de Vivienda, les anunció la decisión del Gobierno laborista en la noche de este miércoles 5 de febrero en una reunión pública. El Ministerio de Vivienda no confirmó de inmediato la información.

Un portavoz de Grenfell United, un grupo que representa a algunas familias, dijo hoy a los medios que ninguno de los asistentes a la reunión con Rayner apoyó la idea.

"Para los familiares más cercanos de los fallecidos, ese edificio es un santuario y el lugar de muerte de sus familias inmediatas, sus hermanos, hermanas, madres, padres, esposos, esposas e hijos", dijo un portavoz de Grenfel Next of Kin, otro de los grupos que representan a algunos de los familiares de las víctimas.

La fachada del edificio de apartamentos de subsidio estatal tenía un revestimiento de un material altamente inflamable, lo que motivó que el incendio, que empezó en uno de los apartamentos, se extendiera en menos de media hora por todo el edificio.

El 14 de junio de 2017, un incendio devastó esta torre de 24 pisos donde vivían familias en su mayoría modestas, en una zona acomodada del oeste de Londres. Se trata del peor incendio de un edificio residencial en el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial.

El informe final de la investigación sobre la Torre Grenfell, dado a conocer el pasado septiembre, concluyó que "todas las muertes eran evitables", pues el desastre fue el resultado de "décadas de fracaso" por parte del Gobierno y la industria de la construcción para actuar sobre los peligros de los materiales inflamables en los edificios de gran altura. El primer ministro, Keir Starmer, se disculpó "en nombre del Estado británico".

Lo que queda de la torre ha permanecido en su lugar desde el incendio, con una cubierta en el edificio que muestra un gran corazón verde acompañado de las palabras "por siempre en nuestros corazones".

En los últimos años hubo distintas opiniones sobre qué hacer con el edificio, ya que algunos sobrevivientes sienten que la torre debería permanecer en su lugar hasta que haya procesos penales por las fallas que llevaron al incendio.

La asociación Grenfell Next of Kin dijo que le hubiera gustado que la torre se mantuviera en pie para recordar la catástrofe pero reconoce que no es posible por "razones de seguridad". Por su parte la asociación Grenfell United lamentó que no se haya consultado la decisión con las víctimas y sus familias.

Lee también: Hace 97 años el Támesis inundó Londres

Noticia al Dia / DW

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Alineación planetaria con la Luna: ¿cuándo y cómo verla desde Venezuela?

Alineación planetaria con la Luna: ¿cuándo y cómo verla desde Venezuela?

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Internacionales

EEUU presentó cargos contra 30 implicados en red criminal vinculada al Tren de Aragua

La oficina del fiscal general de Estados Unidos para el distrito de Colorado anunció las detenciones por tráfico de drogas, asesinatos por contrato y delitos con armas de fuego, lo que incluye a "varios presuntos líderes y miembros de la designada como organización de Tren de Aragua"
Internacionales

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos advirtió en su último boletín que Erin se encuentra 180 km al norte de las Islas Turcas y Caicos, ubicadas en el Caribe, con vientos máximos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora.
Al Dia

Evacuado el Times Square por amenaza de bomba

La zona de Times Square en la ciudad de Nueva York fue evacuada el lunes después de que una llamada…
Internacionales

Trump vaticina cuándo podría haber solución del conflicto en Ucrania

"En un determinado periodo de tiempo, no muy lejano, una semana o dos, sabremos si vamos a resolver esto o si se trata de una lucha horrible", afirmó Trump

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025