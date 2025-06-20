Un lamentable incidente conmocionó a la región del Ñuble, Chile, tras el fallecimiento de Matías Antonio Ponce Sandoval, de 17 años, por causa de una descarga eléctrica mientras utilizaba su teléfono móvil conectado a la corriente.

El suceso ocurrió en la madrugada del martes en la comuna de San Ignacio.

La familia trasladó de urgencia a Matías a un centro asistencial en Quiriquina, pero los esfuerzos por reanimarlo fueron en vano. El Servicio Médico Legal confirmó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio provocado por la descarga eléctrica.

Vanesa Ponce, hermana de la víctima, relató los angustiantes momentos del hallazgo: "Con mi pareja estábamos en la pieza y sentimos un grito en la pieza del Mati, un grito primero y después sentimos un golpe fuerte, muy fuerte".

Al acudir al lugar, encontraron a Matías "tendido en el suelo, con el celular en el pecho, quemándole". Inmediatamente, desconectaron el cargador para poder retirar el aparato. Vanesa corrió a buscar a sus padres al ver que Matías "estaba tirado en el piso, no reaccionaba, empezó a convulsionar, a respirar mal".

El fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla Bustos, informó que la investigación se centra en determinar la causa exacta del accidente, examinando el cargador del celular, el propio aparato tecnológico y la posibilidad de una falla eléctrica en el domicilio.

La Brigada de Homicidios de Ñuble está a cargo del caso desde las primeras horas del trágico suceso.

Noticia al Día / Alertas 24

Pasante: Genassir León