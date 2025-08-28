Jueves 28 de agosto de 2025
Internacionales

Tragedia medieval: Muere joven de 22 años en corrida de toros

Joven portugués de 22 años es embestido por un toro de 700 kilos. Después de ser trasladado al hospital, los doctores confirman muerte cerebral a causa de las heridas.

Por Pasante1

Tragedia medieval: Muere joven de 22 años en corrida de toros
Foto: Cortesía.
Manuel María Trindade, de 22 años de edad, sufre una lamentable muerte a causa de un toro de más de 700 kilos al participar en el espectáculo considerado tradicional en la Plaza de Toros de Campo Pequeño, en Lisboa, Portugal. Las autoridades comienzan a tomar medidas sobre estos espectáculos.

Las corridas de toros son una tradición en muchas partes del mundo y su historia se remonta a la Edad de Bronce y la cultura grecorromana.

En la actualidad las corridas de toros se encontrarían duramente criticadas, puesto que tradicionalmente, después de realizar la corrida del toro a este se le daba muerte como parte del espectáculo, cosa que se consideró como un hecho cruel.

Teñido de rojo

En pocas partes del mundo sigue extendiéndose esta tradición; en Lisboa, Portugal, sí, y esta fue la causa de la muerte de Manuel Trindade, quien fue uno de los participantes del espectáculo que se llevó a cabo en la Plaza de Toros de Campo Pequeño, donde había cientos de personas reunidas para observar el espectáculo.

Foto: Cortesía.

El joven, que representaba por primera vez en la plaza de toros, formaba parte del grupo de toreros “Forcados Amadores de São Manços”. A la hora de iniciar el evento, todo iba según lo planeado, hasta que el toro de 700 kilos decidió buscar a Manuel y perseguirlo hasta causarle graves heridas, pero el toro no se detendría hasta estrellarlo contra los límites del campo.

Video: Diario El Sol 

Pese a que sus compañeros intentaron detener al animal, no les fue posible hacerlo hasta que ya era demasiado tarde. Inmediatamente al joven torero se le suministraría asistencia por medio del equipo médico de turno en la plaza de toros, quienes lograron estabilizarlo.

Para posteriormente, ser trasladado al Hospital de Santa María, donde permaneció con respiración asistida hasta que los doctores confirmaron que las heridas eran demasiado grandes, causándole muerte cerebral.

Noticia al Día / Reyhans Quiroz

