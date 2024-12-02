Viernes 19 de septiembre de 2025
Internacionales

Tras violencia presidenta de Georgia insta a los escolares a protestar para "expresar su solidaridad"

Es el turno de los colegios de expresar su solidaridad con las protestas en Georgia, declaró este lunes 2 de…

Por Ernestina García

Tras violencia presidenta de Georgia insta a los escolares a protestar para
Foto: presidenta de Georgia
Es el turno de los colegios de expresar su solidaridad con las protestas en Georgia, declaró este lunes 2 de diciembre la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, refiriéndose a las manifestaciones que se prolongan en el país desde hace varios días consecutivos a raíz de la decisión del Gobierno de congelar hasta 2028 las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.

"Después de las universidades, es el turno de los colegios de expresar su solidaridad con las protestas en toda Georgia", escribió la mandataria georgiana en su cuenta de X.

"El escenario de Maidán"
Mientras, el primer ministro del país, Irakli Kobajidze, destacó el sábado que "el escenario de Maidán ucraniano no se repetirá en Georgia", refiriéndose a los acontecimientos que tuvieron lugar en este país eslavo entre 2013 y 2014, cuando las manifestaciones se desataron después de la suspensión de la asociación con la UE.

"A diferencia de Ucrania en 2013, Georgia es un Estado independiente con instituciones fuertes y, lo que es más importante, con personas sabias, con experiencia. El escenario de Maidán no puede hacerse realidad en Georgia. Georgia es un Estado y no lo permitirá", aseveró durante una rueda de prensa.

Por otro lado, el domingo, Kobajidze declaró que Zurabishvili tendrá que dejar su cargo, a pesar de su anunciada negativa a hacerlo. "Comprendo su estado emocional, aunque tendrá que abandonar la residencia [presidencial] el 29 de diciembre y ceder el edificio al presidente legítimamente elegido. Perdió las elecciones el 26 de octubre", dijo Kobajidze.

A su vez, la presidenta anunció en un discurso de emergencia que las protestas se llevan a cabo de conformidad con la Constitución del país. Además, calificó de "ilegítimo" el Gobierno del país y aseguró que no renunciará a su cargo pese a que su mandato expira en diciembre. En paralelo, aseveró que no reconoce la legitimidad del Parlamento recién formado y planea permanecer en el cargo hasta nuevas elecciones.

Noticia al Día/RT

