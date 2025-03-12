Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

Trasladan a migrantes deportados de EEUU a Panamá a un nuevo albergue "sin apoyo oficial"

Los deportados están a cargo de organizaciones católicas ante la falta de apoyo del Gobierno panameño

Por Candy Valbuena

Trasladan a migrantes deportados de EEUU a Panamá a un nuevo albergue
Foto: EFE
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un grupo de 64 migrantes extracontinentales que fueron deportados el mes pasado a Panamá desde Estados Unidos continúan su periplo lleno de incertidumbre por el país centroamericano, con el traslado este martes a un nuevo albergue, esta vez bajo la tutela de un colectivo de organizaciones católicas que lamentan la falta de apoyo del Gobierno panameño.

"No recibimos ningún apoyo del Gobierno (…). No eximimos al Estado de su responsabilidad, pero hacemos un llamado a las autoridades: esto no puede seguir sucediendo", dijo a EFE Elías A. Cornejo, el coordinador de Fe y Alegría, una de las organizaciones católicas que forma parte de la Red CLAMOR (la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas), que ayuda a los migrantes.

El peregrinaje de este grupo por Panamá comenzó a mediados de febrero, cuando un total de 299 llegaron en tres aviones desde Estados Unidos en el marco de un acuerdo que convirtió a la nación centroamericana en país "puente" para su repatriación. De ellos, 187 retornaron o esperan regresar a sus países de manera "voluntaria", según las autoridades panameñas, y 112 rechazaron hacerlo, temerosos muchos de ellos por sus vidas.

Al grupo entero lo alojaron primero en un céntrico hotel de la capital panameña, y a los que rechazaron ser repatriados a sus países de origen los trasladaron luego a un albergue a más de 200 kilómetros, próximo a la selva del Darién, la frontera natural con Colombia.

Permiso temporal humanitario

Después, tras la decisión la semana pasada del Gobierno de otorgarles un permiso temporal humanitario por 30 días, prorrogables hasta 90, para encontrar una salida a su situación, los llevaron de regreso a la capital, aunque ahora sin ningún tipo de respaldo logístico, por lo que la Red CLAMOR ocupó ese vacío alojando desde el fin de semana a los migrantes en un humilde hotel de la ciudad, antes de trasladarlos hoy a uno de sus albergues.

Cornejo explicó que han tenido que depender exclusivamente de donaciones para costear hospedaje y alimentación de los 64 migrantes a su cargo.

"La logística es bastante costosa, pero nosotros no vemos cifras, sino los rostros detrás de estas historias de dolor y esperanza", afirmó.

Un miembro del grupo detalló a EFE que solo en el hotel ya adeudaban 2 mil dólares por tres días de estancia.

"Por eso debemos trasladarlos hoy, no tenemos recursos para más", dijo.

El traslado

Previo al viaje al albergue, todos los migrantes firmaron un documento en el que aprobaron su movilización, aunque algunos mostraron su descontento.

"En el grupo hay algo de tristeza e incertidumbre por no saber qué viene ahora", señaló a EFE un afgano, que pidió el anonimato para evitar problemas en el futuro.

La mayoría de los migrantes irregulares lo conforman personas de Asia y África que no quieren volver a su país, muchos de ellos perseguidos por su etnia o religión, pero tampoco contemplaban seguir varados en Panamá.

Una china, que aguardaba pacientemente su traslado al albergue sentada junto a su esposo, contó a EFE que, tras ser deportados de Estados Unidos, desconocían su destino y no fue hasta que descendió del avión y "vio la bandera que portaban los militares", que se dio cuenta que estaba en Panamá. Un experiencia similar al de otros migrantes.

La misma mujer expresó su malestar con el giro que había dado su vida tras el endurecimiento de las políticas migratorias con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

"Parece que Estados Unidos ya no es un faro de la libertad", dijo ayuda por el traductor de su teléfono móvil.

La llegada

La salida del grupo de 64 migrantes del hotel fue ordenada, con la expectativa de ver su nueva casa, en la que permanecerán por semana y media, según dijo a EFE Cornejo.

A su llegada, tras bajarse del autobús, el buen humor se truncó de golpe.

Tres jóvenes iraníes, que habían comentado a EFE antes de partir hacia el lugar que les parecía demasiado alejado del centro de la ciudad, se veían disgustadas, dos de ellas con sus móviles en las manos.

En un pabellón deportivo habían instalado un comedor improvisado, donde compartieron comida, con los dormitorios en otra área.

"¡No foto, no foto!", gritó una ciudadana china, abrumada desde el gimnasio del albergue.

Lee también: Gobierno de Ecuador pone fin a la amnistía migratoria y el proceso de regularización para venezolanos

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

Dos milagros en evaluación podrían llevar a la canonización de la beata venezolana Madre María de San José

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Un 21 de septiembre nació La

Un 21 de septiembre nació La "Negra Matea": la guía de Simón Bolívar

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Visa aprobada: Hombre de Georgia baila al estilo de Maracaibo 15

Visa aprobada: Hombre de Georgia baila al estilo de Maracaibo 15

Noticias Relacionadas

Al Dia

Despliegan saneamiento y limpieza por el Día Mundial de las Playas en varios estados del país

La jornada, iniciativa de la organización Ocean Conservacy, cumple 40 años y en nuestro país se realiza desde 1.991
Al Dia

Despliegan saneamiento y limpieza por el Día Mundial de las Playas en varios estados del país

La jornada, iniciativa de la organización Ocean Conservacy, cumple 40 años y en nuestro país se realiza desde 1.991
Al Dia

Realizarán evento cultural por el Alzheimer en la sede del BDV sede Zulia el 26-Sept

Se invita a los zulianos a llevar a un familiar adulto mayor
Al Dia

La mente: el jugador clave en la temporada de la LVBP

El psicólogo deportivo José Leonardo Caldera expuso sobre la importancia de la psicología deportiva en el béisbol profesional


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025