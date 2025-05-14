Tres encapuchados intentan secuestrar en París a la hija de un CEO de las criptomonedas

Este miércoles 14 de mayo, la fiscalía francesa investiga el intento de secuestro de la hija de un magnate de criptomonedas en París, en el que supone al menos el tercer ataque violento dirigido contra empresarios de este negocio y sus familias en los últimos meses.

Las impactantes imágenes del ataque, que fue grabado por una vecina desde una ventana, han avivado la percepción de que la delincuencia está cada vez más fuera de control en Francia, que está lidiando con un aumento de la criminalidad relacionada con las drogas y una reciente ola de ataques en las cárceles.

El descarado intento de secuestro tuvo lugar el martes por la mañana en una calle del céntrico barrio XI de París. El vídeo, ampliamente compartido en las redes sociales, muestra a tres hombres enmascarados forcejeando con dos personas en el suelo mientras una furgoneta de huida se detiene junto a ellos. Tras fracasar en su intento de llevarse a la mujer, los asaltantes se dieron a la fuga.

Los medios de comunicación locales han identificado a la víctima del secuestro como la hija de 34 años del consejero delegado de una plataforma de compra de criptomonedas, que estaba con su pareja en ese momento. Reuters no ha podido verificar de forma independiente la identidad.

Un comerciante parisino que intervino ha sido aclamado como un héroe después de que se abalanzara sobre los atacantes con un extintor, ayudando a frustrar el rapto.

La Fiscalía de París no ha hecho comentarios sobre la identidad de las víctimas, pero sí ha informado de que ha abierto una investigación que está llevando a cabo la unidad de crimen organizado de la policía de París. También ha criticado la difusión del vídeo, afirmando que agravaba el sufrimiento de las víctimas.

El 1 de mayo, el padre de otro magnate de las criptomonedas francés fue secuestrado en París y sus captores pidieron un rescate a cambio de su libertad. Fue liberado por la policía días después, con un dedo menos. En enero, uno de los cofundadores de Ledger, una criptoempresa francesa, también fue raptado junto con su esposa y también perdió un dedo antes de ser encontrado por las fuerzas del orden.

El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, ha informado este miércoles de que se reunirá con empresarios franceses de criptomonedas para concienciarlos de los riesgos y tomar medidas para protegerlos.

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron tenía previsto visitar este miércoles dos cárceles del norte de Francia como parte de su compromiso para hacer frente al aumento del crimen organizado, que ha impulsado el apoyo a la extrema derecha.

