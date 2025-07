Tres muertos dejó explosión en las instalaciones del sheriff de Los Ángeles

Una explosión ocurrida la madrugada del viernes 18 de julio, en un centro de entrenamiento policial en Los Ángeles que dejó tres personas muertas estaba siendo investigada como un posible accidente de entrenamiento, dijeron las autoridades.

La explosión se reportó alrededor de las 7:30 a. m. en el Centro de Entrenamiento de Biscailuz, según informó Nicole Nishida, portavoz del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Trágicamente, tres miembros del departamento fallecieron.

No se supo de inmediato qué causó la explosión ni qué estaban haciendo los miembros del departamento en ese momento.

Una primera línea de la investigación fue analizar un posible accidente de entrenamiento, según un funcionario policial informado sobre el asunto, que no estaba autorizado a comentar el asunto por su nombre y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

La fiscal general Pam Bondi, en una publicación en X, dijo que "parece ser un incidente horrible". Añadió que agentes federales se encuentran en el lugar para obtener más información.

“Por favor, oren por las familias de los agentes del sheriff asesinados”, escribió Bondi.

Los investigadores de incendios provocados de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles y miembros del escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Los Ángeles estaban ayudando en las instalaciones de entrenamiento, dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en una publicación en X.

Noticia al Día/AP