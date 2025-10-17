Viernes 17 de octubre de 2025
Tres sismos afectaron el sur de la región de Lima en tan solo 48 horas

El último movimiento telúrico se registró a las 21:07 horas del jueves (02:07 GMT de este viernes) a 85 kilómetros de profundidad y con epicentro a 9 kilómetros al este del distrito de Calango, en la provincia limeña de Cañete, donde registró una intensidad II, considerada baja y apenas perceptible

Por Andrea Guerrero

El sur de la región de Lima fue sacudido en tan solo 48 horas por tres sismos de magnitud moderada, el último de ellos de 3,5, sin que se reporten daños personales ni materiales, informó el Centro Sismológico Nacional de Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El último movimiento telúrico se registró a las 21:07 horas del jueves (02:07 GMT de este viernes) a 85 kilómetros de profundidad y con epicentro a 9 kilómetros al este del distrito de Calango, en la provincia limeña de Cañete, donde registró una intensidad II, considerada baja y apenas perceptible.

El primer sismo en esa zona de la región de Lima, a unos 100 kilómetros al sur de la capital de Perú, tuvo una magnitud de 3,5 y se reportó a las 03:30 horas (08:30 hora GMT) del miércoles pasado, con una profundidad de 59 kilómetros y una intensidad de grado III, con epicentro en el océano Pacífico, a 8 kilómetros al suroeste del distrito costero de Chilca.

El otro temblor de tierra se sintió a las 23.56 del miércoles (04.56 hora GMT del jueves), con epicentro a 33 kilómetros al sur de la ciudad de Mala, también en la jurisdicción de Cañete, con epicentro a 33 kilómetros al sur de esa localidad y a una profundidad de 56 kilómetros en el mar.

Perú está ubicado en una zona llamada El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce el 80 % de la actividad sísmica mundial, y el último terremoto devastador se produjo en 2007 en la región sureña de Ica, con un saldo de 500 muertos y millones de dólares en pérdidas económicas.

Noticia al Día / EFE

