Tribunal de Colombia suspendió la bebida panelada por contener potente edulcorante: Habrían engañado al consumidor

Un tribunal administrativo en Cundinamarca, Colombia, suspendió provisionalmente la marca de bebida granulada Panelada de la empresa Quala S.A., popular en Colombia y Venezuela.

La decisión se basa en una demanda del Ministerio de Agricultura y una acción popular de productores, argumentando que la marca induce a error al consumidor y se apropia indebidamente de una expresión cultural.

“Nosotros decidimos adelantar esa acción popular que ya fue admitida, pidiendo que si los quieren llamar con ese nombre, como los están llamando, tendrían que utilizar el 100% de panela y no caer en un engaño al consumidor, porque hoy vemos que realmente ese producto es un engaño al consumidor”, explicó Denis Ariza para Caracol Radio.

Noticia al Día/Caracol Radio