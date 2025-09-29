Lunes 29 de septiembre de 2025
Al Dia

Tribunal de Colombia suspendió la bebida panelada por contener potente edulcorante: Habrían engañado al consumidor

La decisión se basa en una demanda del Ministerio de Agricultura

Por Ernestina García

Foto: Referencial
Foto: Referencial
Un tribunal administrativo en Cundinamarca, Colombia, suspendió provisionalmente la marca de bebida granulada Panelada de la empresa Quala S.A., popular en Colombia y Venezuela.

La decisión se basa en una demanda del Ministerio de Agricultura y una acción popular de productores, argumentando que la marca induce a error al consumidor y se apropia indebidamente de una expresión cultural.

“Nosotros decidimos adelantar esa acción popular que ya fue admitida, pidiendo que si los quieren llamar con ese nombre, como los están llamando, tendrían que utilizar el 100% de panela y no caer en un engaño al consumidor, porque hoy vemos que realmente ese producto es un engaño al consumidor”, explicó Denis Ariza para Caracol Radio.

Noticia al Día/Caracol Radio

Noticias Relacionadas

Economía

Estos son los bonos que se activarán en el mes de Octubre en sistema Patria

Estos beneficios sociales y pagos de nómina buscan reforzar el ingreso de trabajadores públicos, cultores, líderes comunitarios y familias registradas en la plataforma
Al Dia

Maracaibo será la sede del Congreso Internacional del Carbón 2025

El evento organizado por el Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico y su filial, Carbones del Zulia S.A. (Carbozulia).
Internacionales

Trump propone plan de paz para Gaza con condiciones a Hamás

La Casa Blanca publicó este lunes el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. El documento consta de 20 puntos y plantea un "fin inmediato de la guerra si ambas partes lo aceptan"
Cultura

El miércoles arranca la Navidad en Maracaibo: Gaitas y luces en la Plaza de la República

Es una tradición anual que da inicio a las festividades navideñas en la ciudad

