Trump a Irán tras los ataques israelíes: "¡Ya están todos muertos, y solo empeorará!

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Irán en un mensaje publicado este viernes 13 de junio, indicando que, sin un acuerdo, Teherán debe esperar ataques "aún más brutales".

La declaración del líder norteamericano se produce en medio de la escalada en el oriente Medio después del ataque israelí contra Irán perpetrado la noche de jueves al viernes.

"Le di a Irán una oportunidad tras otra de llegar a un acuerdo. Les dije, con las palabras más enérgicas, que ‘simplemente lo hicieran’, pero por mucho que lo intentaron, por mucho que se acercaron, no pudieron conseguirlo. Les dije que sería mucho peor que cualquier cosa que supieran, anticiparan o les dijeran, que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo, CON MUCHO, y que Israel tiene un montón de estos equipos militares, y tendrán muchos más, y saben cómo usarlo.

Trump continuó: "Algunos iraníes de línea dura hablaron con valentía, pero no sabían lo que estaba a punto de suceder. Todos ellos están MUERTOS ahora, ¡y no hará sino empeorar! Ya ha habido una gran muerte y destrucción, pero todavía hay tiempo para hacer que esta masacre, con los próximos ataques ya planeados siendo aún más brutales, llegue a su fin. Irán debe llegar a un acuerdo, antes de que no quede nada, y salvar lo que una vez fue conocido como el Imperio iraní. No más muerte, no más destrucción, SOLO HÁGANLO, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE. ¡Que Dios les bendiga a todos!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Noticia al Día/RT