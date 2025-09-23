Trump acusa a la ONU: "Una escalera mecánica que se detiene a mitad de camino"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda en duda la utilidad de la ONU este martes 23 de septiembre durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

También acusó al organismo de apagar a propósito las escaleras mecánicas justo antes de que el mandatario caminara por ellas junto a su esposa, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

"La ONU tiene un potencial tan tremendo. Siempre lo he dicho. Pero ni siquiera se acerca a la altura de ello. Lo único que he recibido de la ONU fueron unas escaleras mecánicas que se estropearon y el teleprompter que no funciona", expresó en torno de burla.

Por su parte, dijo: "Y les digo que quien sea responsable del teleprompter, está en grandes problemas". Trump comentó en otro pasaje que los países europeos se están "yendo al infierno" a causa de la inmigración ilegal, y afirmó que la ONU contribuye a esa "invasión".

🫢Pequeño incidente con una escalera mecánica en la ONU



Una escalera mecánica de la sede de la ONU se detuvo justo cuando Donald Trump y su esposa subían a ella.https://t.co/723jXIgTIp pic.twitter.com/2esCewkA9P — RT en Español (@ActualidadRT) September 23, 2025

