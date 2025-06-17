Lunes 22 de septiembre de 2025
Al Dia

Trump afirma que EEUU tiene el “control absoluto del cielo iraní” y sabe “dónde se esconde” Jamenei

el vicepresidente J.D. Vance ha señalado que Trump “podría decidir que es necesario tomar medidas adicionales para poner fin al enriquecimiento iraní

Por María Briceño

Foto: agencia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en sus redes sociales que EE. UU. tiene el control total y absoluto del cielo de Irán, señalando una mayor implicación que hasta ahora en la campaña militar de Israel contra el régimen persa.

Hasta ahora, Washington ha asegurado que no tenía nada que ver con los ataques de Tel Aviv contra instalaciones nucleares y edificios civiles en Irán, pero el lunes el presidente comenzó indicar que podría evolucionar de su defensa a Israel a su apoyo activo en los bombardeos.

“Ahora tenemos el control total y absoluto del cielo de Irán. Irán tenía buenos rastreadores aéreos y otros equipos defensivos, y en gran cantidad, pero no se comparan con el ‘material’ concebido, fabricado y producido en Estados Unidos. Nadie lo hace mejor que la buena y vieja América”, destaca en su mensaje íntegro, publicado en su plataforma, Truth Social.

Advertencia a Jamenei

En otra publicación, lanza una amenaza directa contra el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

“Sabemos exactamente dónde se esconde”, asegura. “Es un objetivo fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo, al menos por ahora. Pero no queremos que se lancen misiles contra civiles o soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. ¡Gracias por su atención a este asunto!”.

En paralelo, el vicepresidente J.D. Vance ha señalado que Trump “podría decidir que es necesario tomar medidas adicionales para poner fin al enriquecimiento iraní”.

En un largo mensaje en la red social X, el primero en la línea de sucesión recuerda que “esa decisión, en última instancia, corresponde al presidente”.

