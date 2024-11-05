Trump afirma que "será una gran victoria", luego de depositar su voto en Florida

El expresidente de EE.UU. y candidato republicano, Donald Trump, depositó este martes su voto para las elecciones presidenciales en un recinto electoral de Palm Beach, Florida, donde tiene fijada su residencia, y afirmó que «esta noche va a ser una gran victoria».

El exmandatario depositó su voto junto con su esposa, Melania Trump, poco después de las 11.40 hora local (16.40 GMT) en el Mandel Recreation Center de Palm Beach, tras la apertura de las urnas esta mañana a las 7.00 hora local en Florida (12.00 GMT).

«Nos está yendo muy bien en Georgia (estado ‘bisagra’) y en todos los lugares», dijo Trump ante los medios acompañado de la ex primera dama en el centro de votación de esta ciudad, donde se encuentra su lujoso complejo Mar-a-Lago.

El candidato del Partido Republicano se mostró «muy confiado» en su victoria, que ni siquiera será por un margen muy estrecho, pronosticó, para asegurar que esta era «la mejor» de las tres campañas electorales que ha protagonizado.

No obstante, se quejó de la probable tardanza y espera en computar los resultados electorales.

Trump declaró Palm Beach como su residencia permanente a finales de 2019. En 2020, en medio de las precauciones por la covid-19, el candidato republicano votó el 24 de octubre de manera anticipada en las elecciones presidenciales.

Al hacerlo, Trump, de 78 años, se convirtió en el primer presidente en ejercicio en votar en persona como residente de Florida.

Noticia al Día / EFE