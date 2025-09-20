Trump anuncia nuevo ataque a barco que “traficaba narcóticos ilícitos” en aguas internacionales del Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 19 de septiembre que atacaron otra embarcación acusada de traficar drogas y mataron a tres "narcoterroristas".

"Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos. Inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses. El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales, dijo el mandatario a través de su red social Truth Social.

El mandatario también mencionó que ningún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos resultó herido en el ataque.

Cuarto ataque

Este el cuarto ataque contra una embarcación en aguas del Caribe desde que comenzó el despliegue de Estados Unidos en esa zona. Hace unos días, Trump confirmó que las fuerzas estadounidenses habían atacado un total de tres embarcaciones en aguas cerca del mar Caribe.

“Derribamos barcos. En realidad fueron tres barcos, no dos, pero ustedes vieron dos”, dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

