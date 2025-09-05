Trump autoriza derribar aviones de Venezuela "si ponen en peligro unidades de EEUU" en el Caribe

Este viernes, 5 de septiembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió con eliminar los aviones venezolanos que, de acuerdo con el Pentágono, volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense, este jueves.

"Si hacen eso, el Pentágono tiene la opción de hacer lo que quiera. Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", aseguró desde la Casa Blanca.

#URGENTE Trump autoriza en vivo al Pentágono a derribar aviones venezolanos si se acercan demasiado al despliegue militar de EEUU en el Caribe. pic.twitter.com/RYUfZsi6oK — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) September 5, 2025

Estas declaraciones se dan luego de que el Departamento de Defensa, confirmara la noche de este jueves 4 de septiembre, que dos aviones de combate F-16 venezolanos armados sobrevolaron el destructor lanzamisiles Jason Duham, de la Armada de los Estados Unidos en el sur del mar Caribe.

El Pentágono afirmó: “Esta acción altamente provocadora tenía como objetivo interferir en nuestras operaciones contra el narcotráfico". En esa oportunidad de guerra no respondió a la acción de los aviones venezolanos.

Lee también: Aviones de combate venezolanos sobrevuelan un buque estadounidense en el Caribe

Noticia al Día