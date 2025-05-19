Domingo 24 de agosto de 2025
Internacionales

Trump avanza que Kiev y Moscú iniciarán negociaciones inmediatas sobre el fin de la guerra

El líder republicano detalló en su plataforma Truth Social que la llamada con Putin duró dos horas

Por Andrea Guerrero

Trump avanza que Kiev y Moscú iniciarán negociaciones inmediatas sobre el fin de la guerra
Foto: Agencia
El presidente estadounidense, Donald Trump, avanzó este lunes tras haber hablado con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, que Ucrania y Rusia empezarán de inmediato negociaciones de cara a un alto el fuego y, "todavía más importante", el fin de la guerra.

El líder republicano detalló en su plataforma Truth Social que la llamada con Putin duró dos horas.

"Creo que todo salió muy bien. Rusia y Ucrania iniciarán de inmediato negociaciones para un alto el fuego y, aún más importante, el fin de la guerra. Las condiciones para ello se negociarán entre ambas partes, como solo puede ser posible, ya que conocen detalles de una negociación que nadie más conocería. El tono y el espíritu de la conversación fueron excelentes", sostuvo.

Trump apuntó que ha informado de lo conversado a Zelenski, a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y los líderes de Francia (Emmanuel Macron), Alemania (Friedrich Merz) y Finlandia (Alexander Stubb), durante una llamada posterior a la mantenida con Putin.

El presidente estadounidense recordó que el papa León XIV se ha mostrado interesado en albergar ese diálogo en el Vaticano. "¡Que empiece el proceso!", añadió en su red social.

Trump añadió que Rusia quiere comerciar "a gran escala" con Estados Unidos cuando termine este "baño de sangre" y dijo estar de acuerdo.

"Rusia tiene una enorme oportunidad de crear enormes cantidades de empleo y riqueza. Su potencial es ilimitado. Asimismo, Ucrania puede beneficiarse enormemente del comercio en el proceso de reconstrucción de su país", sostuvo.

Esta es la tercera vez que Putin y Trump conversan por teléfono desde el regreso al poder del mandatario estadounidense, el 20 de enero pasado.

Representantes ucranianos y rusos se reunieron en Turquía el viernes pasado, pero el único acuerdo tangible de ese encuentro fue el intercambio de mil prisioneros de guerra por cada bando y la promesa de intercambiar listas con condiciones para un eventual alto el fuego.

Trump había avanzado ese mismo día que iba a hablar con Putin y Zelenski este lunes. Adelantó entonces que iban a abordar cómo detener "el baño de sangre" en Ucrania y asuntos comerciales, y confió en que sería un diálogo "productivo". 

Noticia al Día / EFE

Internacionales

Alerta en Universidad de Carolina del Sur por presencia de hombre armado

A través de la red social X, la universidad informó recientemente que “no hay evidencia de un tirador activo en este momento”
Internacionales

Fuertes lluvias en el centro de México provocan muerte de dos personas y un desaparecido

“El día de ayer enfrentamos lluvias catastróficas, sobre todo en la zona metropolitana que afectaron a toda la capital, la magnitud de este fenómeno fue brutal, en bien pocas horas tuvimos precipitaciones equivalentes al 25 % de lo que llueve en todo un año”, apuntó Kuri González en un video publicado en su cuenta de X
Internacionales

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Es capaz de transmitir mensajes a submarinos con armas nucleares bajo la superficie del océano utilizando un sistema de comunicación de muy baja frecuencia con antenas de cable doble
Internacionales

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Una Junta de Revisión de California negó este viernes la solicitud de libertad condicional a Lyle Menéndez, quien corre con…

