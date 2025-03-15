Trump califica al Tren de Aragua como la peor pandilla del mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes al Tren de Aragua, organización criminal transnacional originaria de Venezuela, como “la peor pandilla del mundo”.

El mandatario republicano no dudó en señalar que los miembros del Tren de Aragua “son unos malhechores terribles”, al referirse a los delitos que han cometido en Estados Unidos.

“En Colorado tomaron algunos sectores. Se dedicaron al negocio de bienes raíces, pero sin financiamiento; simplemente se adueñaron de los edificios. Un hombre llamó a la policía y le cortaron un dedo. Le dijeron: ‘Si vuelves a llamar, te cortamos otro dedo o te matamos’”, dijo Trump en conferencia de prensa.

Señaló que desde el inicio de su gestión han arrestado a miembros de esa banda.

“Por cierto, atrapamos a cientos de estos pandilleros venezolanos. Mañana leerán mucho sobre lo que hemos hecho con ellos. Se sentirán impresionados y más seguros porque son malhechores terribles”, subrayó.

Trump combate el Tren de Aragua con redadas efectivas

El 20 de febrero, la administración Trump incluyó a la banda criminal en la lista de grupos terroristas junto con carteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Esta decisión se debió a su amplia gama de actividades delictivas, que incluyen tráfico de drogas, trata de personas, secuestro, extorsión, sicariato y contrabando.

El segundo gobierno de Trump ha llevado a cabo desde el comienzo redadas contra miembros del Tren de Aragua y logró arrestar a casi 50 miembros de la banda en un club clandestino en Colorado en enero, y en febrero a más de 100 de ellos como parte de la Operación Aurora.

Algunas de las personas trasladadas a Guantánamo como supuestos miembros de la organización fueron repatriadas a Venezuela luego de protestas de familiares y organizaciones civiles que desmentían tales vínculos.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que de las más de 300 personas que llegaron en los vuelos de migrantes venezolanos deportados de EE UU, “ninguna pertenece a la banda criminal, el Tren de Aragua”.

“Aquí hicimos una revisión detallada de cada una de estas personas que han llegado de Estados Unidos. Solo 15 fueron identificadas, y ninguno tiene vínculos con el Tren de Aragua. Señor Trump, alguien del Departamento de Estado, le está mintiendo a usted”, afirmó Cabello.

