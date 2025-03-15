Jueves 25 de septiembre de 2025
Trump califica al Tren de Aragua como la peor pandilla del mundo

Trump combate el Tren de Aragua con redadas efectivas

Por María Briceño

Foto: Will Oliver / EFE / EPA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes al Tren de Aragua, organización criminal transnacional originaria de Venezuela, como “la peor pandilla del mundo”.

El mandatario republicano no dudó en señalar que los miembros del Tren de Aragua “son unos malhechores terribles”, al referirse a los delitos que han cometido en Estados Unidos.

“En Colorado tomaron algunos sectores. Se dedicaron al negocio de bienes raíces, pero sin financiamiento; simplemente se adueñaron de los edificios. Un hombre llamó a la policía y le cortaron un dedo. Le dijeron: ‘Si vuelves a llamar, te cortamos otro dedo o te matamos’”, dijo Trump en conferencia de prensa.

Señaló que desde el inicio de su gestión han arrestado a miembros de esa banda.

“Por cierto, atrapamos a cientos de estos pandilleros venezolanos. Mañana leerán mucho sobre lo que hemos hecho con ellos. Se sentirán impresionados y más seguros porque son malhechores terribles”, subrayó.

El 20 de febrero, la administración Trump incluyó a la banda criminal en la lista de grupos terroristas junto con carteles mexicanos como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Esta decisión se debió a su amplia gama de actividades delictivas, que incluyen tráfico de drogas, trata de personas, secuestro, extorsión, sicariato y contrabando.

El segundo gobierno de Trump ha llevado a cabo desde el comienzo redadas contra miembros del Tren de Aragua y logró arrestar a casi 50 miembros de la banda en un club clandestino en Colorado en enero, y en febrero a más de 100 de ellos como parte de la Operación Aurora.

Algunas de las personas trasladadas a Guantánamo como supuestos miembros de la organización fueron repatriadas a Venezuela luego de protestas de familiares y organizaciones civiles que desmentían tales vínculos.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que de las más de 300 personas que llegaron en los vuelos de migrantes venezolanos deportados de EE UU, “ninguna pertenece a la banda criminal, el Tren de Aragua”.

“Aquí hicimos una revisión detallada de cada una de estas personas que han llegado de Estados Unidos. Solo 15 fueron identificadas, y ninguno tiene vínculos con el Tren de Aragua. Señor Trump, alguien del Departamento de Estado, le está mintiendo a usted”, afirmó Cabello.

Lee también: Ecuador declara terrorista al Tren de Aragua

Noticia al Día con información de El Regional del Zulia

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

ZOEDAN Zulia refuerza recomendaciones ante sismos en la región

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Delcy Rodríguez reportó diez sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes hacia las afueras del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes hacia las afueras del Hospital Universitario de Maracaibo

Colombia aclara que el sismo no generará tsunami en el Caribe, también aplica para Venezuela

Colombia aclara que el sismo no generará tsunami en el Caribe, también aplica para Venezuela

Los efectos del pánico: Miedo sísmico

La función del pánico en el cerebro es activar una respuesta de supervivencia ante una amenaza percibida, desencadenando la reacción de lucha o huida a través de la amígdala y el hipotálamo.
Catatumbo activa plan ambiental con más de 250 brigadistas para el embellecimiento urbano

Durante el acto de lanzamiento, se realizó la juramentación de las brigadas y se entregaron equipos recuperados por el ayuntamiento, entre ellos: 7 trimotos, 20 carretillas, 16 motosierras, 20 desmalezadoras
Está abierto el paso por el Puente sobre el Lago de Maracaibo: Autoridades en constante monitoreo

Desde muy temprano se encuentra abierto el paso por el Puente sobre el Lago de Maracaibo. Las autoridades de protección…
Para qué sirve el muro de contención de Lagunillas

En el municipio Lagunillas estado Zulia, el muro de contención ubicado en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo se ha convertido en una obra esencial para resguardar a unas 200 mil personas de las frecuentes amenazas de inundación.

